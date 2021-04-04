iPhone沉日月潭沒壞！「泡水1年浮出」功能全正常　超神防水袋曝光

▲手機掉日月潭1年沒壞。（圖／翻攝自爆廢1公社，下同）



記者黃可昀／綜合報導

許多人即使進行水上活動也手機不離身，最常見的方式就是裝進防水袋，掛戴在脖子上，風險就是很有可能一個不注意就脫落或進水，導致手機報銷，想不到有幸運男子，iPhone沉入日月潭整整1年，竟然自動浮出水面被人拾獲，最誇張的是「開機後全部功能正常」！

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▲掛在脖子上的手機脫落沉入水中。



原PO在臉書社團「爆廢1公社」表示，去年3月15日他到日月潭玩立槳，落水時脖子上的手機不慎掉落，當時朋友還開玩笑說，「放心，一年後就能再見到你的iPhone 11 pro max 512G」，他前陣子回想起這件事也和老婆自嘲，該不會手機就這樣自己浮出水面吧，「直到前幾天收到line的訊息，真的找到了…。」

▲業者傳訊告知找到手機了。



他隨即去日月潭領回泡水1年的手機，業者告訴他「手機撿到的位置，那種低水位，上次出現大約在5～60年前」，水位出奇地退很多，才讓他沉落水底的手機有機會找回，尋回手機的奇蹟過程讓他驚喜到失眠，最震驚的是「拆開手機塑膠套竟然完整無缺，我只能說手機防水保護套真的太棒了，完全沒進水！」充電、操作等功能一切正常，原PO文末還強調「以上為本人親身經驗」。

▲原PO使用的防水袋。



貼文曝光1小時就吸了破8000讚，網友紛紛留言，「這款真的很威，之前也有人分享它的超強防水功能」、「太神奇」、「要不要團購防水袋了」、「放了一年假的手機，該工作了」、「這個成就可能很多人一輩子都沒辦法完成XDD」。