揭台灣工程陋習！女職安開罰單「反被師傅弄爆」　工地玩命實況曝

▲工地示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台鐵太魯閣號撞工程車出軌釀51死、200傷，成為台鐵60年來最嚴重的死傷事故，輿論紛紛檢討工程安全基本功。有職安人員透露，政府根本不重視這一塊，公共工程偷跑是家常便飯，第一線人員執勤時更處於危險之中，她曾開罰工地師傅結果被推肩膀，甚至聽說同事被剪機車煞車線、放輪胎氣。

擔任職安人員的女網友在PTT發文指出，她待過現場工安和傳產廠工安，心得是公司文化重視，工安或職安才會有存在的價值，不然就只是報備職安署的門神，「（職安）就是站在門口的吉祥物」；此外，她認為政府沒能帶頭改變風氣，職安相關法規中，就算是造成死亡的職災罰款也不高。

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她說，高科技相關產業多半在意職安，主要是國外客戶很重視，相對就會特別要求上游廠商必須合乎規範，其他如傳產、營造相對不重視，畢竟積習難改、師傅難教、老闆不挺是普遍現象，「營造你開缺失、喊停工，第一個出來電你的絕對不是現場師傅，而是你上頭的老闆！」

現實情況中，公共工程偷跑相當常見，如路邊的自來水工程、下水道工程於法應設置施工告示牌，公告施工期限及施工內容，沒放上去的十有八九都是偷跑。民眾就算想拍照檢舉，還得前、後、左、右4面都拍才有效，通常相機才剛拿出來，就會被工人關切問候了。

▲408次太魯閣號出軌事故現場。（圖／記者林振民攝）

「我剛開始做的時候每天失眠，壓力爆炸大。」她看見的工地景象是，爬桶槽不背背帶、掛鈎掛在施工架、換廠房探照燈站在沒有維修道的天車上……便宜行事多到數不完，工人甚至會在透明手搖飲料杯中裝「阿比」，糊弄只是紅茶。

女網友回憶，有次工作時只是開了罰單，就在現場被師傅推肩膀，也曾經在協調施工進度時被幾個師傅圍著臭罵。恐怖的是，她身為女性這些「待遇」算相對好過的，工人頂多推肩膀、大聲吼、作勢打，但不會真的動手，男同事就真的辛苦，曾有朋友在山上的工程被剪煞車線，騎車下山才發現。

「超過合約期要賠鉅額違約金啊！不罵品管勞安罵誰？」她最後悲觀表示，台灣產業的工安觀念根本不願意改變，老闆成天只會哭哭徵不到工安、工人，然後要求政府放寬外勞條件、降低職安考試難度，「然後政府就真的配合降低考試難度了呢」。