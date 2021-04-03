太魯閣51死...李義祥民進黨背景曝光　2014年員工跌落山谷喪命

記者徐政璿／台北報導

「義祥工業社」工程車滑落邊坡害太魯閣號出軌，造成51名乘客身亡，法院裁定車主李義祥50萬交保，而李義祥也被證實在2018年擔任民進黨花蓮縣黨部代表，目前因為未繳黨費停權中。對於這場意外，民眾黨立委高虹安3日在臉書表示，第一時間全國上下都以救災為先，但國人也要忍不住質問，這樣的悲劇是如何發生的？她並揭露李義祥過去諸多不良紀錄。

▲太魯閣51死，李義祥交保現身。（圖／記者黃彥傑攝)

她指出，李義祥為「義祥工業社」的負責人，過去已有諸多不良紀錄，包括2007年，涉嫌圍標自強外役監鋪設琉璃鋼瓦標案；2008年，違反政府採購法被花蓮地院判刑6個月易科罰金；2013年，偽造承包工程當中用以維護工安的圍堰照片及施工日誌（此案今年2月才三審定讞被判有期徒刑6個月）；2014年，其員工駕駛疑似故障的工程車而跌落山谷身亡。

然而，高虹安說，這樣的公司負責人卻在5年來透過不同公司名稱（義程營造）拿了政府金額高達2億元的19個工程標案，義祥工業社5年來更有15筆違規開罰紀錄。她質疑，為何這樣的問題廠商還可繼續承包政府工程？

高虹安並認為，鐵路局不能逃避監督與品管的責任，儘管今天出問題是承包商，包括監造都有責任，發包與管理稽核的鐵路局又怎可卸責？竟然還傳出台鐵內部有幕僚建議將責任推給承包商和監造商，以降低台鐵的責任與負評等訊息，人民絕對難以接受！

她也指出，造成此次事故工程車所屬的「鐵路行車安全改善六年計畫」，該工程標牌顯示今年1月20日就該完工，卻產生延宕狀況施工至今，質疑是否有廠商趕工鋌而走險造成風險管控失靈？台鐵指出是因水土保持問題申請展延，但就連展延申請程序仍在進行中，仍進行施工，難道台鐵都要推說這全是承包商的問題？

高虹安認為，台鐵以及行政院公共工程委員會，應限期內提出過去十年內有有紀錄不良、工安問題或有訴訟爭議的政府工程得標廠商名單，甚至是換個名字就捲土重來投標、承作政府案件的不良廠商名單，都應該要逐一檢視並重新審核，並徹底稽查進行中工程之工安及工程品質。

高虹安說，此次意外，無論是學者專家或相關從業人員都指出，肇禍工地旁未設置安全圍籬是一重大疏漏。即便台鐵指出在圍籬安全和防護設計合約都有規定要做，但承包廠商就是沒做，相關條文形同虛設，為何台鐵與廠商對於安全設施的落實與稽核如此漫不經心？

高虹安強調，當救災告一段落，檢討與改進的腳步刻不容緩！

▼事故現場，屍塊運出。（圖／記者宋良義攝）

▼太魯閣號遺體以紙板運出。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼408次太魯閣號出軌事故現場，遺體運出。（圖／記者宋良義攝）

▼太魯閣號撞上工程車導致出軌，車頭整個被削掉剩一半。（圖／翻攝記者爆料網）