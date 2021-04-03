出軌車廂屍塊多　刑事局＋法醫研究所漏夜比對DNA拼今晚完成！

記者黃宥寧／台北報導

因應台鐵太魯閣408列車重大事故亡者身分盡速確認，警政署長陳家欽要求刑事局鑑識中心全力協助，2日中午現場勘察、DNA及指紋七人小組趕赴花蓮協助花蓮縣警局處理後，連夜帶回罹難者DNA檢體及家屬檢體，由法醫研究所、刑事局DNA實驗室分工加快比對工作。

▲太魯閣號出軌屍塊難辨識，警政署長陳家欽下令刑事局鑑識中心全力協助比對DNA。（圖／記者黃宥寧翻攝）

太魯閣號2日出軌事故造成50人罹難，刑事局鑑識中心科長黃女恩受訪表示，2日已送回51件檢體，3日收30件共有39位家屬前來進行比對。科長表示，得先幫罹難者身上檢體先做DNA萃取進行複製放大，家屬依同樣方法進行。整個DNA比對是按照親子遺傳法則去做調查比對，一般比對時程須花24小時，但因家屬都相當著急，因此全力動員處理，盼今晚完成全部比對作業。

▼太魯閣號出軌車體嚴重變形，陸續在車廂內外找遺體殘肢進行DNA比對。（圖／記者郭世賢翻攝）

至於指紋比對部分則經由現場傳回刑事局做比對，已確認2名罹難者身分，刑事警察局及花蓮縣警察局相關人員漏夜加班全力處理，期望儘速完成身份比對工作，讓家屬安心。

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