工地主任「消失的28分鐘」！ 太魯閣號出軌釀50死　3大疑點起底

記者崔子柔／綜合報導

台鐵太魯閣號昨（2）日發生出軌事故，目前累計至少50人死亡、162人受傷，到底是否為人為疏失造成，目前仍有待商榷。

▲太魯閣號出軌事故現場進行整軌修復。（圖／記者陳煥丞攝）



東新營造工地主任約於昨日9時到達工地，將工程車停放在工務所前，疑似手剎車未緊韌，工程車滑落至東正線軌道，9時28分與408班次發生撞擊，關於這28分鐘到底發生什麼事，目前仍需調閱車廂攝影機確認，且有3個明顯疑點須釐清。

▲該輛工程車噸位相當可觀。（圖／翻攝自Google Maps）



一、手剎車

雖工程車殘骸是停在空檔，但施工廠商東新營造強調，當時有將手剎車拉起，且還用石頭擋在車輪前，但為何工程車還是滑下坡，到底是根本忘記、未將手剎車拉好，或是手剎車失靈，仍需進一步調查。

二、停在斜坡上

該工程車停在斜坡上已屬違停，且工地主任還將較重的車頭朝向下坡停放，令人感到相當不解。目前台鐵局正在釐清為何會停在斜坡，若是廠商疏失，將會照合約求償。

▲太魯閣號事故現場進行軌道切除作業。（圖／記者宋良義攝）



三、圍籬

一般建築工地都會設置圍籬防止人車通過，但在有列車通行的軌道旁，為何現場並未設置圍籬措施，且台鐵局副局長馮輝昇也指出，在該「改善6年計畫」中有編列設置圍籬的相關經費。