　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／3集團鎖定球星偷拍不雅片！不只Ｐ+　UBA、SBL近百人入鏡

▲因涉嫌恐嚇職籃P聯盟球星的劉姓男子遭刑事局移送並羈押獲准，他受訪堅稱沒有恐嚇取財並表示本案有更多球星受害。（圖／記者張君豪攝）

▲因涉嫌恐嚇職籃P聯盟球星的劉姓男子遭刑事局移送並羈押獲准，他受訪堅稱沒有恐嚇取財並表示本案有更多球星受害。（圖／記者張君豪攝）

 記者張君豪／台北報導

P. LEAGUE+職籃球星3年前遭歹徒側錄不雅打手槍畫面，去年該聯盟球星譚傑龍在友人陪同下向刑事局報案，12月19日警方逮捕涉案的余姓主嫌及另名劉姓男子，認為他們涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》．《刑法》妨害風化、妨害秘密、恐嚇取財等罪嫌移送桃檢複訊，但劉姓共犯遭桃園地院召開羈押庭後無保飭回，警方隔天再度取得北檢拘票逮捕劉男。

▲因涉嫌恐嚇職籃P聯盟球星的劉姓男子遭刑事局移送並羈押獲准，他受訪堅稱沒有恐嚇取財並表示本案有更多球星受害。（圖／記者張君豪攝）

▲因涉嫌恐嚇職籃P+聯盟球星的劉姓男子遭刑事局移送並羈押獲准，他受訪提供對話顯示，有更多籃球球星、選手教練受害。（圖／記者張君豪翻攝）

劉姓男子從去年12月20日遭裁定收押禁見，到今年2月8日才獲釋，他堅稱自己沒有恐嚇球星，主動跑到刑事警察局外找媒體爆料：「台灣籃壇球星不雅照醜聞遭披露的僅冰山一角，實事上受害各級籃球選手人數恐近百人！」

遭收押的劉男3月中旬出面受訪爆料，除了藝人陳建州創辦的P+聯盟台新夢想家球星遭到詐騙集團利用美女網友引誘視訊拍下裸體自慰、網愛畫面外，事實上台灣幕後另有三大集團有集團性、營利性在設局吸引各類台灣菁英運動選手拍攝打手槍影照，然後再透過網路雲端空間製作簡介對外出售牟利，且都利用跨國雲端空間及網路刷卡、提供雲端載點方式進行交易，警方根本難以查緝。

▲因涉嫌恐嚇職籃P聯盟球星的劉姓男子遭刑事局移送並羈押獲准，他受訪堅稱沒有恐嚇取財並表示本案有更多球星受害。（圖／記者張君豪攝）

▲因涉嫌恐嚇職籃P+聯盟球星的劉姓男子遭刑事局移送並羈押獲准，他受訪堅稱台灣遭側錄偷拍的籃球選手遍布各級籃球聯盟，影片數量相當驚人。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警調查，譚傑龍是在去年12月6日在友人陪同下出面報案，刑事局根據國外色情網站網址，及歹徒與他交談的通訊軟體帳號，鎖定涉案的余嫌、和劉姓男子到案，但劉男遭羈押了52天後出獄，他表示自己並未參與球星不雅影片的拍攝側錄，但坦承有蒐集這些影片。

劉男指出：「在網路上很多台灣知名球星不雅影片，我認為是集團性犯罪，而且不是單一集團涉案，甚至很多球員都不知道自己被偷拍」劉男認為自己因看到影片好意提醒球員，他解釋自己是某籃球名校畢業，身邊很多學長學弟多少都認識被偷拍的球星選手，加上他曾轉介台灣職籃球員赴大陸CBA發展「我是出於好意去提醒，但球員恐懼了就認為我在恐嚇！」

劉男受訪過程頻頻喊冤，堅稱絕對沒有向球星、或者職籃聯盟索討任何金錢，甚至早在被刑事局約談前，他還親自陪著另外3遭偷拍的高中、大學籃球球星到新北市板橋、新店、淡水警分局報案，劉男自嘲說「如果我有要恐嚇球星取財，我為什麼要帶他們去報案？」

劉男說明，這些設局引誘球星脫衣自拍打手槍的惡劣詐騙集團，都會鎖定台灣運動界「有知名度」「體型姣好」「運動類別較為熱門」的選手來側錄偷拍，因為這樣不但有機會讓選手經紀人花大錢買回不雅影片，甚至把影片放到境外網站銷售牟利，光他所知台灣就有3個集團在進行類似牟利操作，他已經把所知情資告訴新北警方，新北警板橋分局3月中旬根據他提供資料逮捕一名家住三峽區的陳姓男子到案。

▲因涉嫌恐嚇職籃P聯盟球星的劉姓男子遭刑事局移送並羈押獲准，他受訪堅稱沒有恐嚇取財並表示本案有更多球星受害。（圖／記者張君豪攝）

▲因涉嫌恐嚇職籃P+聯盟球星的劉姓男子遭刑事局移送並羈押獲准，他羈押結束後立即向警方報案提供更多球星受害資料。（圖／記者張君豪攝）

另外劉男羈押結束後，也再度提供事證向刑事局報案，據瞭解光是國內三大偷拍集團手上所握有包含CCB、UBA、SBL球星涉及打手槍不雅影片、裸照的人數就近百人，不雅檔案容量超過百G，目前所知的球星遭偷拍人數恐怕是冰山一角。

【其他新聞】

快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約「糖果炮炮趴」當場被捕

離譜！南港警員安撫尋短女「爬上床」　晚間消息曝光緊急調職

快訊／林森北酒店遭黑幫尋仇放爆裂物　門口彈痕累累！1男送醫

ET快訊
釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41
太魯閣號紀錄遭竄改　惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有
LIVE／太魯閣行車紀錄器找到解讀中　台鐵最新說明
快訊／太魯閣號釀重大死傷　張惠妹流淚發聲
1家4口3死「體大兄妹罹難」　母親坐輪椅回傷心地哭喊「回家了
快訊／陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗將抵台　時間曝
LIVE／疫情有變化？　陳時中緊急記者會說明
遺體修復最新進度　他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹」：難度最高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

快訊／基隆外木山海域「舢舨翻覆」　1人落水海陸緊急搜救

出招了！愛馬仕姐發「超酸道歉文」　手機「轉接行政院」持續神隱

太魯閣事故招魂法會　罹難家屬哭喊家人！魂魄回家安息

太魯閣號紀錄遭竄改！惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有

丈夫兒女都被太魯閣奪走！她坐輪椅重回傷心地　哭喊「回家了」

悲傷太魯閣　他以身捨命護妻！電話微聲訣別：姊，你要帶我回家

釀51死50萬交保！高調友賓士AMG接人　李義祥喊：我有拉手煞車

獨／國體兄妹兒時萌樣成追憶！全家4人同上列車　淚崩無法再同框

遺體修復最新進度！他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹傷勢」：難度最高

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

西班牙男子稱穿越時空到2027年　成為唯一倖存者：人類6年內絕種

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

驚心動魄8小時！3搜救犬進車廂　確認「無人受困」慟54乘客罹難

愛馬仕姐4度道歉卻暗酸女店員！　「就算問被罵也要當兒女忍耐」

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

快訊／基隆外木山海域「舢舨翻覆」　1人落水海陸緊急搜救

出招了！愛馬仕姐發「超酸道歉文」　手機「轉接行政院」持續神隱

太魯閣事故招魂法會　罹難家屬哭喊家人！魂魄回家安息

太魯閣號紀錄遭竄改！惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有

丈夫兒女都被太魯閣奪走！她坐輪椅重回傷心地　哭喊「回家了」

悲傷太魯閣　他以身捨命護妻！電話微聲訣別：姊，你要帶我回家

釀51死50萬交保！高調友賓士AMG接人　李義祥喊：我有拉手煞車

獨／國體兄妹兒時萌樣成追憶！全家4人同上列車　淚崩無法再同框

遺體修復最新進度！他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹傷勢」：難度最高

釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41億元

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

台灣向COVAX買AZ疫苗總數102萬劑！其餘額度「另3家候選中」

台鐵出軌重大事故　蔡其昌與中職共同捐款100萬

女星鼻子發黑壞死！　診所動黑心手術「罰金數字曝光」網怒：太輕

衛福部設立「太魯閣事故捐款專戶」　捐款受理期程到4月底

大力斥責「抓放」質疑　夢想家教頭：禁賽、傷兵剩10人可用

男生戴珍珠也超帥！　MIKIMOTO酷項鍊2.4萬元入手

中職超級工具人！王威晨好欣賞　余德龍謙虛回應不足之處

兄弟雙盜壘搶分、樂天單局3安追2分　5局兄弟6比4桃猿　

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

快訊／太魯閣50死交保！李義祥翻牆爬回家

工地主任「消失的28分鐘」！3大疑點起底

即／太魯閣出軌上修51死！　第6節車廂再發現「1完整變形遺體」

太魯閣號死者家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭

即／工程車滑落害50命！駕駛50萬元交保　檢方將提抗告

更多熱門

相關新聞

喬丹差1助攻大三元　書總親道歉

喬丹差1助攻大三元　書總親道歉

璞園1日以100比78大勝九太，單場100分也寫下本賽季團隊單場得分新高。洋將喬丹全場更是拿下28分、18籃板及9助攻的準大三元數據。只不過他在終場前4分鐘就提前被換下場，無緣生涯首次大三元。對此顏行書解釋，「只能怪我們助教太少，沒有提供即時數據給我，我賽後也跟喬丹道歉了。」

挑戰年度MVP？ 謝宗融先拚季後賽

挑戰年度MVP？ 謝宗融先拚季後賽

台銀魔獸狂轟23分　賞台啤3連敗

台銀魔獸狂轟23分　賞台啤3連敗

喬丹28分18籃板　璞園喜迎3連勝

喬丹28分18籃板　璞園喜迎3連勝

台啤本季首連敗　教頭稱失去領袖

台啤本季首連敗　教頭稱失去領袖

關鍵字：

刑事局P聯盟SBLHBL球星打手槍不雅

讀者迴響

熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

最心碎訂房電話！父女1死2傷　她哭著開車衝花蓮

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

爸緊抱女兒亡　救難員淚：我送你們出隧道

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

鄰居怨「假期被耽誤」　她氣炸：我哥不能回家

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

更多

最夯影音

更多
疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘
家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面