獨／3集團鎖定球星偷拍不雅片！不只Ｐ+　UBA、SBL近百人入鏡

▲因涉嫌恐嚇職籃P聯盟球星的劉姓男子遭刑事局移送並羈押獲准，他受訪堅稱沒有恐嚇取財並表示本案有更多球星受害。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

P. LEAGUE+職籃球星3年前遭歹徒側錄不雅打手槍畫面，去年該聯盟球星譚傑龍在友人陪同下向刑事局報案，12月19日警方逮捕涉案的余姓主嫌及另名劉姓男子，認為他們涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》．《刑法》妨害風化、妨害秘密、恐嚇取財等罪嫌移送桃檢複訊，但劉姓共犯遭桃園地院召開羈押庭後無保飭回，警方隔天再度取得北檢拘票逮捕劉男。

▲因涉嫌恐嚇職籃P+聯盟球星的劉姓男子遭刑事局移送並羈押獲准，他受訪提供對話顯示，有更多籃球球星、選手教練受害。（圖／記者張君豪翻攝）

劉姓男子從去年12月20日遭裁定收押禁見，到今年2月8日才獲釋，他堅稱自己沒有恐嚇球星，主動跑到刑事警察局外找媒體爆料：「台灣籃壇球星不雅照醜聞遭披露的僅冰山一角，實事上受害各級籃球選手人數恐近百人！」

遭收押的劉男3月中旬出面受訪爆料，除了藝人陳建州創辦的P+聯盟台新夢想家球星遭到詐騙集團利用美女網友引誘視訊拍下裸體自慰、網愛畫面外，事實上台灣幕後另有三大集團有集團性、營利性在設局吸引各類台灣菁英運動選手拍攝打手槍影照，然後再透過網路雲端空間製作簡介對外出售牟利，且都利用跨國雲端空間及網路刷卡、提供雲端載點方式進行交易，警方根本難以查緝。

▲因涉嫌恐嚇職籃P+聯盟球星的劉姓男子遭刑事局移送並羈押獲准，他受訪堅稱台灣遭側錄偷拍的籃球選手遍布各級籃球聯盟，影片數量相當驚人。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警調查，譚傑龍是在去年12月6日在友人陪同下出面報案，刑事局根據國外色情網站網址，及歹徒與他交談的通訊軟體帳號，鎖定涉案的余嫌、和劉姓男子到案，但劉男遭羈押了52天後出獄，他表示自己並未參與球星不雅影片的拍攝側錄，但坦承有蒐集這些影片。

劉男指出：「在網路上很多台灣知名球星不雅影片，我認為是集團性犯罪，而且不是單一集團涉案，甚至很多球員都不知道自己被偷拍」劉男認為自己因看到影片好意提醒球員，他解釋自己是某籃球名校畢業，身邊很多學長學弟多少都認識被偷拍的球星選手，加上他曾轉介台灣職籃球員赴大陸CBA發展「我是出於好意去提醒，但球員恐懼了就認為我在恐嚇！」

劉男受訪過程頻頻喊冤，堅稱絕對沒有向球星、或者職籃聯盟索討任何金錢，甚至早在被刑事局約談前，他還親自陪著另外3遭偷拍的高中、大學籃球球星到新北市板橋、新店、淡水警分局報案，劉男自嘲說「如果我有要恐嚇球星取財，我為什麼要帶他們去報案？」

劉男說明，這些設局引誘球星脫衣自拍打手槍的惡劣詐騙集團，都會鎖定台灣運動界「有知名度」「體型姣好」「運動類別較為熱門」的選手來側錄偷拍，因為這樣不但有機會讓選手經紀人花大錢買回不雅影片，甚至把影片放到境外網站銷售牟利，光他所知台灣就有3個集團在進行類似牟利操作，他已經把所知情資告訴新北警方，新北警板橋分局3月中旬根據他提供資料逮捕一名家住三峽區的陳姓男子到案。

▲因涉嫌恐嚇職籃P+聯盟球星的劉姓男子遭刑事局移送並羈押獲准，他羈押結束後立即向警方報案提供更多球星受害資料。（圖／記者張君豪攝）



另外劉男羈押結束後，也再度提供事證向刑事局報案，據瞭解光是國內三大偷拍集團手上所握有包含CCB、UBA、SBL球星涉及打手槍不雅影片、裸照的人數就近百人，不雅檔案容量超過百G，目前所知的球星遭偷拍人數恐怕是冰山一角。

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