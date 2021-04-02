工程車「奪命軌跡」曝光！邊坡滑落10公尺　撞太魯閣號54死

▲太魯閣出軌車體嚴重變形更何況人 搜救隊找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者柯振中、蕭可正／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日上午發生意外，造成至少54人罹難。根據初步調查，事故起因疑似是工程車從邊坡滑落，與列車車廂發生碰撞。而案件調查持續進展，工程車的奪命軌跡也隨之曝光。

該輛408次太魯閣號列車2日上午7點11分從樹林出發，目的地為台東，上午9點28分行經清水隧道南端時，遭到工程車撞擊，導致列車擦撞隧道牆壁，1至6節車廂出軌、3至8節車廂卡在隧道內。

事故發生後，台鐵緊急成立一級應變小組，展開救援工作，截至下午5點30分，共計有54人罹難、156人輕重傷送醫、261人已經疏運。

▼太魯閣號出軌，現場空拍畫面。（圖／花蓮最速報提供）



而根據現場調查，事故的起因疑似是工程車停放在邊坡，但沒有停好，導致車輛滑落，與正好行駛經過的太魯閣號發生碰撞，導致列車出軌、撞上隧道壁。

根據空拍畫畫面，蘇花公路明隧道工程旁設有臨時道路，當時事故工程車停放在邊坡，接著從約10公尺高的邊坡滑落，與太魯閣號發生碰撞，進而引發這場意外，邊坡上還有明顯痕跡，看起來相當可怕。

目前案件正在調查當中，詳細肇事原因為何，仍待進一步釐清。

▼工程車從邊坡滑落，與太魯閣號發生碰撞。（圖／花蓮最速報提供）

