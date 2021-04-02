快訊／出軌火車「助理司機員也死亡」　台鐵證實了

記者李宜秦／台北報導

台鐵通報，今（2）日408次太魯閣號列車，於9時28分於崇德=和仁間東線（k51+250）發生「甲級災害規模」出軌事故，所有列車通過現場均一度停車，並以5k/h慢行通過，台鐵局表示，除司機員外，助理司機員稍早也已過世。

台鐵局表示，殉職的司機員袁淳修為77年出生，今年33歲、已婚未有小孩；助理江姓司機員78年出生，今年32歲、未婚，兩人隔一年的鐵路特考進入台鐵局服務。

台鐵企業工會北宜分會理事長陳清河表示，跟兩位殉職的司機員、助理司機員並不認識，但聽同事說，兩人都是很年輕、很熱心的司機員，對於意外也很遺憾。

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▲太魯閣號出軌，造成多班列車誤點且僅單線通行。（圖／消防署提供）

台鐵太魯閣號408車次今日於花蓮縣秀林鄉「清水隧道」出軌，出軌事故原因正由運安會調查中，目前東正線中斷、西正線維持單線雙向運轉。截至目前，累計已48人罹難，包括駕駛員、助理司機員。事故列車第1-6節車廂出軌、電桿1根傾倒、電車線扯落150公尺、導電軌400公尺扯落、4-8節車廂尚在隧道內。

台鐵指出，統計至14:00止，事故共影響16列次1,181分，旅客人數約6,398人。對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

▲台鐵受出軌影響，東部幹線恐要7天後才會回復。（圖／台鐵）

第408次太魯閣號於崇德和仁間(清水隧道)出軌事故

一、發生時間：110年4月2日9時28分。

二、發生地點：崇德=和仁間(K51公里450公尺)清水隧道北口。

三、發生原因：事故原因運安會調查中。

四、受損狀況:

（一）東正線中斷，西正線維持單線雙向運轉。

(二) 第1-6車出軌、 電桿1根傾倒、電車線扯落150公尺、 導電軌400公尺扯落、4-8節車廂尚在隧道內

五、應變措施：

(一)於9時30分起成立局本部一級緊急應變小組

(二)於9時50分成立前進指揮所(事故現場-第一清水隧道北口)

(三)於10時50分交通部成立中央災害應變中心-重大交通事故(設於台北車站)

六、 接駁疏運

(一) 公路總局立即啟動協助北部至東部公路城際疏運。

(二) 408B列車，將未受傷旅客，運送至花蓮站。

七、事故現場以西正線單線雙向運行，統計至14:00止，共影響16列次1,181分，旅客人數約6,398人。

八 、因應災害事故，乘客出門前，詢問列車運行情形請洽：

(一)台鐵局官方網站，會隨狀況更新最新資訊，網址：

https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip

(二)台鐵局24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

(三)各就近車站(台鐵局官方網站有各車站聯絡資訊)

九、對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。