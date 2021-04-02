半世紀最慘！台鐵首次「鐵路接駁遺體」...新城火車站停滿救護車

記者黃宥寧／花蓮報導

台鐵太魯閣2日上午發生出軌釀重大傷亡，為半世紀以來最嚴重的傷亡事故。目前死亡人數不斷攀升，累計已確認48人死亡，當中40名死者於現場等待檢察官相驗；新城火車站已封站，檢察官在月台進行勘驗，勘驗完將遺體移至殯儀館，這也是台鐵首次進行封站。

▲台鐵太魯閣號出軌釀重大死傷，新城火車站封站準備轉送遺體。（圖／記者郭世賢翻攝）

該列車是從樹林前往台東的太魯閣號，全車搭車旅客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組。

▲▼ 新城車站遺體準備移出。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

目前1至3節車廂已疏散約60人，4至5節車廂變形搶救中，5至8車廂因變形無法順利進入，消防啟動大量傷患救護機制搶救中。截止下午4時25分更新已累計48人罹難、159人輕重傷送醫。

目前新城火車站也已經封站準備轉送大體，禁止所有台鐵班次在新城車站上下車；檢察官於月台直接進行勘驗，勘驗完畢再將遺體移至殯儀館，這也是台鐵首次進行封站，令人遺憾的是竟是為了轉送大體。



但願你能成為天使...太魯閣號司機員殉職 姪子IG發文哀悼

整個人飛出去！第4車廂乘客驚恐還原：尖叫聲四起...僅剩小縫逃生

范冰冰愛用而爆紅