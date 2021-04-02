太魯閣號煉獄54死！檢察官：「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」

記者董美琪／綜合報導

清明連假第一天，台鐵太魯閣號發生半世紀最慘意外，太魯閣號遭滑落的工程車撞擊，當場出軌撞隧道，花蓮地檢署檢察長俞秀端現場表示，希望媒體轉發電話​03-8462119 轉6067或6068，提供給民眾查詢是否有家屬受困或受傷死亡。

▲408次太魯閣號出軌事故現場，花蓮地檢署檢察長俞秀端。（圖／記者宋良義攝）

俞秀端表示，目前現場確認至少有50人死亡，其他仍在確定中，因為有半具遺體卡在車體與軌道間，另有2袋屍塊待釐清。

根據救難人員統計，整起事故一共造成54人身亡（死傷人數仍有變動），包括1名司機員、1名助理司機員、52名乘客，另外還有156人輕重傷送醫，目前已疏運261名乘客。全車近500人，有320人身分證開頭為「V(台東縣)」。

▲事故現場，屍塊運出。（圖／記者宋良義攝）

【2日太魯閣號408車次於花蓮縣秀林鄉「清水隧道」出軌案】

最新傷亡情形：

1.死亡：50人死亡+第3節車廂下有半具大體搶救中+另有部分屍塊2袋

2.送醫：66人(門諾醫院8人、部立花蓮醫院9人、花蓮慈濟醫院28人、國軍花蓮總醫院12人、蘇澳榮民醫院5人、羅東博愛醫院4人)

3.車廂內已無受困人員

▲▼太魯閣號遺體以紙板運出。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼408次太魯閣號出軌事故現場，遺體運出。（圖／記者宋良義攝）