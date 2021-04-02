現場空拍畫面曝光！太魯閣號出軌釀4命危23傷　警消「接龍救人」　

記者陳羿妏、張君豪／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號今（2日）於清水隧道發生出軌意外，目前已知造成4人無生命跡象、23人輕重傷，警消仍在現場救援當中。稍早空拍畫面曝光，可以看到乘客為了逃生，從車廂頂上逃出，再由現場警消人員以接龍方式接至地面，畫面相當驚險。



▲▼現場空拍畫面曝光！（圖／記者張君豪翻攝，下同）

據悉，該列車共有350名乘客，今早行經花蓮秀林清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道，造成第4、5節車廂發生出軌、變形，車輛擦撞隧道，目前列車卡在清水隧道內，內部多人受困，救援情況增加難度，僅知悉1至4節車廂乘客已全數救出。

▲太魯閣號出軌。（圖／翻攝臉書社團「花蓮同鄉會」）

稍早最新空拍畫面曝光，可以看到現場狀況亂成一團，部分乘客為了逃生，驚險從車廂頂走出，再由警消以接龍方式，一個個將人接至地面上。

▲台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

不過，目前警消雖啟動大量傷患救治機制，並緊急從花蓮、新北加派32部救護車前往現場，只是適逢清明連假期間，部分救護車仍卡在路上卡在車陣中。目前確切傷亡數字為何，還仍待進一步查證。

▼太魯閣受困旅客從車頂走出。（圖／記者黃彥傑翻攝）



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