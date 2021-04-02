太魯閣號出軌多人命危　衛福部啟動「大傷機制」優先送4醫院

▲太魯閣號出軌。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事件，4至5節車廂變形搶救中，警消目視4人無生命徵象，另有23人輕重傷。事故發生後，衛福部也啟動緊急醫療應變機制，急應變狀況與收治量能、分流傷者就醫。重度傷患將優先送到花蓮慈濟醫院，國軍花蓮醫院等3家醫院也投入傷患收治，後端也請宜蘭3家醫院待命，進行人力補給。

據悉，該列車車是從樹林前往台東的太魯閣號，全車搭車旅客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。警消出動32輛救護車救援，目前1至3節車廂已疏散約60人，4至5節車廂變形搶救中。

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衛福部次長石崇良受訪時表示，在事故發生後，衛福部已啟動大量傷患應變機制，由於交通混亂難以前往，部長陳時中與各級長官將先在線上掌握。

石崇良說，從事故發生地點來看，最靠近的為花蓮慈濟醫院，該院也是重度急救責任醫院，重傷患者會優先送往該處；另外，屬於中度急救責任醫院的國軍花蓮總醫院、門諾醫院，以及一般級的部立花蓮醫院，都已投入傷患救治。衛福部也請宜蘭羅東博愛醫院、陽明大學附設醫院、羅東聖母醫院在後端待命，必要時進行人力補給。

【1240 更新】

▼太魯閣號出軌。（圖／翻攝臉書社團「花蓮同鄉會」）