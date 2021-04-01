闖紅燈過馬路！她跑一半被砂石車「攔腰撞飛」...2秒驚悚畫面曝光

▲紅燈號誌。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者邱茀濱／綜合報導

馬路如虎口！湖北武漢一名女子日前搶快穿越斑馬線，沒想到才跑一半就遭一輛砂石車迎面撞飛，影片中可以看到她當下有試著往回跳，但生死一瞬間，下秒直接被車輛拖行輾壓。目前女子生死不明，肇事原因仍待警方釐清。

綜合陸媒報導，事發於3月28日晚間9點58分，女子在武昌民主路與臨江大道交叉路口時，直接闖紅燈穿越斑馬線，跑到路中央時往右一看突然發現砂石車飛快衝向她，當下雖有嘗試收腳往回跳，但還是當場被撞飛拖行，而這驚悚的一幕全被監視器拍了下來。

▲女子闖紅燈被砂石車撞飛。（圖／翻攝微博，下同）



至於女子是生是死，有網友說「死了」，詳細肇事原因則等待警方調查。影片一曝光，網友留言說「我都快看出重影了，真就一點剎車也不踩？」、「武漢最近交通事故挺多，我們這上週一個小孩被撞人沒了…」、「斑馬線就是生命線」。

另外也有不少武漢市民出面狂罵，「我想說的是，闖紅燈確實不對，但是，武漢的好多大車，在馬路上都是彪的飛快。不止是渣土車，水泥車，公交車都是那樣的。又不是高速公路，還是在人行道。真的，就挺煩的」、「武漢的渣土車，還稀奇嗎？半夜瘋狂闖紅燈，速度起碼70邁以上，管你什麼紅燈，照樣闖！不知道他們是有多麼強硬的後台！為什麼交通部門不整治？別槓，槓我我有行車記錄儀視頻」、「武漢的渣土車不管管？？？」。

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