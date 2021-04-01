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刷一波美照！　巨型森永牛奶糖現身華山民眾搶拍

▲森永牛奶糖推出60週年限定版本，更化身巨型裝置藝術，成為IG熱門打卡新景點。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者邱筱茜／採訪報導

大人小孩都喜愛的森永牛奶糖，近期推出週年限定版本的口味，小巧可愛的包裝，更化身裝置藝術，成為IG熱門打卡新景點。巨大牛奶糖盒，就擺放在熱鬧的華山文創園區，造型色彩鮮豔，以四季為題作詩，上頭更大大寫上「一口成詩治癒心甜」，讓路過的大小朋友都不禁好奇停下腳步拍照。

▲▼刷一波美照！巨型森永牛奶糖現身華山民眾搶拍 。（圖／記者陳家豪攝）

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▲巨型森永牛奶糖裝置藝術，造型吸睛，吸引許多民眾前來拍照打卡。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼刷一波美照！巨型森永牛奶糖現身華山民眾搶拍 。（圖／記者陳家豪攝）

民眾表示，「看到裝置藝術非常可愛，上面還有一口成詩，而且上面有好多牛奶糖的裝置，想說這邊拍照一定非常好看。」甚至還有民眾吃了牛奶糖，勾起過去回憶，「小時候可能媽媽會，就是獎勵我們，就是覺得我們乖然後才會給我們吃，這次推出的口味，最喜歡鐵觀音，帶一點茶香，還保留原本的牛奶糖香味。」

台灣森永邁入60 週年，以其經典代表性商品-森永牛奶糖-與聯合文學雜誌合作，推出以文學與在地食材為訴求的「四季之詩牛奶糖」。盒面除了印有徐珮芬、吳芬、潘柏霖、任明信四位當代詩人以四季為題創作的詩句，還邀請台灣頂尖插畫家「慢熟」以四季景緻進行包裝設計，口味則分別為，春茶-鐵觀音、夏果-芒果、秋豆-豆沙鹹蛋黃以及冬芋-芋泥西米露，富有濃濃台灣味。

▲▼刷一波美照！巨型森永牛奶糖現身華山民眾搶拍 。（圖／記者陳家豪攝）

▲「四季之詩牛奶糖」以文學與在地食材為訴求。（圖／記者陳家豪攝）▼牛奶糖小禮盒，外型小巧可愛，還有超Ｑ小動物圖卡。（圖／業者提供）

▲▼森永牛奶糖推小禮盒。（圖／業者提供）

民眾表示，「吃下去有很濃的芒果味，可是不會到很膩，盒子背面有藏有籤，覺得很酷，很符合現在年輕人的文青風格」。不只牛奶糖內盒背後有占卜籤詩，還推出造型禮盒，搭上超Ｑ的動物字卡成為辦公桌療癒小物，讓您隨心所欲打造個性化的森永四季遊樂園，每天變換自我心情風景！除了是桌上迷你文具收藏盒，更是牛奶糖零食櫃，認真工作、讀書之餘，也能隨時補充甜蜜的情緒能量。

台灣森永製菓企劃擔當鐘宛庭表示，「禮盒其中有四個抽屜盒子，跟牛奶糖盒子一樣大小，大家買完牛奶糖之後，可以把牛奶糖放進禮盒收藏，如同收藏一整個四季的美妙跟滋味，適逢台灣森永60週年，希望傳達給消費者是更深入日常生活，然後歷久彌新這樣子的一個品牌，這次邀請了，台灣的創作者去進行合作，包括像設計、詩人，還有我們以台灣四季的特殊食材，去調配出口味。」

▲▼森永牛奶糖推小禮盒 。（圖／業者提供）

▲充滿創意的牛奶糖禮盒預計又將掀起收藏熱潮。▼森永在華山文創園區設置四季之詩牛奶糖裝置，造型相當卡哇伊。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼刷一波美照！巨型森永牛奶糖現身華山民眾搶拍 。（圖／記者陳家豪攝）

除了打造限定口味、推出限定禮盒，也與聯合文學雜誌共同舉辦新詩徵選活動，祭出2萬元現金大獎，歡迎喜愛文學的民眾多多參與。即日起至5/31(一)止，憑3~5月購買森永牛奶糖系列商品發票，至活動官方網站登錄發票(https://bit.ly/39xywwu)，還有機會抽中iPhone12、Dyson吹風機&空氣清淨機跟Airpods pro等精美好禮！
 
限定款四季之詩牛奶糖，全台7-11都能買得到，不只推新口味，還有打卡裝置擺設，時間只到4/11，民眾不仿趁著清明連假，拍美照，打卡刷一波。
 

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