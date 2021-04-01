暑假「激戰3次」讓15歲小女友懷孕！嘉義男秒娶回家　結局反轉

▲阿宗與小琪交往後發生關係3次，讓小琪因此懷孕。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／嘉義報導

男子阿宗（化名）與15歲小女友小琪（化名）2020年交往期間，曾於住處發生關係3次，讓小琪因而懷孕。嘉義地院審理時，考量阿宗與小琪已結婚等情狀，審酌後除依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，將阿宗判刑3月，另宣告緩刑2年，可上訴。

判決指出，阿宗2020年2月與小琪交往成為男女朋友，但他明知小琪為14歲以上、未滿16歲之女子，仍利用7月、8月放暑假時，帶小琪返回其住處，並在未違反小琪意願下，與小琪發生關係3次。事後，小琪發現自己疑似懷孕，前往醫院檢查後，由院方通報社會處，而社會處另轉知警方偵辦，阿宗被依妨害性自主罪嫌起訴。

全案審理期間，阿宗坦承犯行，而法官認為，阿宗明知對方是未成年少女，性自主、判斷能力均未成熟，即便小琪同意，為保護青少年健全成長，不應與小琪發生性交行為。

不過，法官亦考量，目前阿宗已與小琪結婚，且小琪表示不會提告，小琪父親也願意給予阿宗機會，故依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪共3罪，將阿宗判刑3月，另宣告緩刑2年，並在判決確定後6個月內，接受法治教育4小時課程，全案仍可上訴。



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