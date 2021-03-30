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邱顯智批北市社宅回饋里民居住不正義　蔡峻維籲：拿出證據否則道歉

▲▼民眾黨發言人蔡峻維。（圖／記者徐斌慎攝）

▲民眾黨發言人蔡峻維。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

時代力量立委邱顯智在臉書爆料，指北市府一手領中央補助，一手回饋區里居民的社會住宅，根本是居住不正義；對此，民眾黨發言人蔡峻維說，各地區里長爭取在地里保障名額、爭取支持，竟被誤會「圖利」，抹煞公務員為了居住正義努力，要求邱若無證據應該道歉。

蔡峻維指出，邱顯智委員在臉書上針對北市社會住宅發表系列貼文，其中一段話提到，「明明就有房子，還來抽社會住宅，抽到之後難道不會轉租獲利嗎。這根本是圖利在地居民」，如果邱委員有接獲檢舉請直接拿出來，相信台北市政府會積極處理，不能讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥；也請邱委員不要用這種誤導性、滑坡的言論試圖抹黑在地居民跟公務員的努力。

蔡峻維說，「圖利」二字對公務員而言，是多沉重的指控，更遑論邱委員一番言論，也妖魔化在地居民、惡意揣測人心，「無罪推定原則」不是法律人的基本素養？如果睦鄰保留戶是「圖利」，那麼替特定商人召開公聽會，又是如何呢？

「若按照邱委員說法，既然有這麼多在地居民抽到社宅，其中又有幾戶轉租，是否有證據可證明？」蔡峻維指出，如果沒有，發表這樣似是而非的言論，並非一個掌握話語權的立法委員該有的行為。

▲▼青年公宅一期招租。（圖／記者屠惠剛攝）

▲青年公宅。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡峻維說，社會住宅規章中都有提到，社宅若有轉租情況就會收回，政府也有相關的物管人員會進行核實等工作，不會放任轉租，且公務員比邱委員更怕這種狀況發生。

蔡峻維強調，各地區里長都一直在爭取在地里民的保障名額，邱委員沒執政過，可能不曉得政策溝通的困難，因為以往社宅被貼上污名化的惡質標籤，導致許多地方興建社宅時，都得面臨地方阻力，儘管大多是公有地，但開發時，包含日照、噪音、交通等影響，都會成為居民反對的阻力跟陳情重點。

然而，睦鄰保留戶可適度地化解對立，讓周邊居民一起來支持社會住宅，邱委員卻解釋成「圖利」，讓人痛心。

蔡峻維表示，許多公務員為了居住正義努力、為了社會住宅的興建耗費心力；他們挨家挨戶去南機場國宅敲門說明政策；日日夜夜都在想怎樣獲得居民認同，讓社宅能順利推動；甚至在公聽會上被灑冥紙，被問候家人，這樣積極推動居住正義，卻被冠上圖利。

「社會住宅的睦鄰戶保留比率當然可以討論，但為搏版面卻用轉租、圖利等字眼，並非一個法律出身的立法委員該有的表現。」蔡峻維重申，如果邱顯智委員有證據，就拿出來，讓相關單位調查處理，相信不會有人包庇；但若只是臆測，那麼邱委員真的該跟在地里民跟相關公務人員道歉。

▲▼蔡峻維要求邱顯智拿出證據，否則應對里民、公務員道歉。（圖／取自蔡峻維臉書）

▲蔡峻維要求邱顯智拿出證據，否則應對里民、公務員道歉。（圖／取自蔡峻維臉書）

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