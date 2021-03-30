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里長殺議員！投資「北投希望城堡」賺數十億　天道盟槍手3彈奪命

圖、文／鏡週刊

19年前，台北市議員陳進棋準備出席一場喜宴，卻遭歹徒近距離連開3槍擊斃，震驚社會。警方調查，當年陳進棋在北投區投資「希望城堡」土方資源處理場，該處理場占地約5公頃，已經規劃為關渡運動公園預定地，正等待市政府徵收，陳趁著徵收前和地主合作，將地目變更為廢土場。

陳進棋與大樁腳陳朝琴，因土地利益、選舉糾紛爆發口角衝突。

▲陳進棋與大樁腳陳朝琴，因土地利益、選舉糾紛爆發口角衝突。（圖／鏡週刊提供，下同）

因當年大台北地區有多項捷運及公共工程即將動工，廢土土方利益高達數十億元，許多道上兄弟也看上這塊肥肉，透過各種關係希望入股共享大餅。警方情蒐時也發現，案發前2週，陳進棋接獲淡水、北投地區角頭邀約談判，對方希望能插手土方生意，但陳適逢競選連任，急需大筆現金，當然不肯輕易讓出龐大利益，最後不歡而散。

為了緝凶，刑事警察局與台北市警察局成立「1116」聯合專案小組，並全面調閱監視器，但歹徒也不是省油的燈，逃亡路線經過審慎規劃，完全避開監視器，專案小組費了好一番功夫，才找到槍手搭乘的機車，並在車上搜出做案用的安全帽、手套，鑑識人員從中採到一枚指紋，比對後確認，槍手是天道盟太陽會捍衛隊組長董智泰。

陳進棋命案幕後藏鏡人陳朝琴（圖）已於8年前假釋出獄。（翻攝TVBS）

蕭瑞豪回憶，當年天道盟爆發新舊太陽會之爭，包括基隆、新北都發生多起槍擊案，最受矚目的，是新太陽會會長閻當立遭擊斃案，基隆地檢署為此還特別成立了「后羿專案」，掃蕩太陽會。沒想到，太陽還沒射下，又發生更嚴重的陳進棋命案，而行凶槍手又是來自太陽會。


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