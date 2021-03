長賜號抵達大苦湖錨地！蘇伊士運河恢復航行　估3.5天放行逾400艘船

記者張靖榕/綜合外電報導

長榮旗下租船貨輪「長賜號」(Ever Given)於台北29日晚間9點04分重新浮起,並在拖船協助下擺正,3小時後抵達大苦湖(Great Bitter Lake)錨地停泊,正在進行檢修。蘇伊士運河雙向恢復通行,根據路透社報導,疏通逾400艘等待通過的船,估計花費3.5天的時間,每天放行百餘艘船。

▲長賜號進入到大苦湖錨地停泊。(圖/路透)

追蹤海上交通的網站「Marine traffic」圖片顯示,長賜號在船頭擺正後已經駛離蘇伊士運河,是歷經151小時以來首次重新移動。荷蘭專業打撈公司「Boskalis」在當地時間周一(29日)時候發出聲明,「我們把它拉出來了!」

The Ever Given container ship has now arrived at the Great Bitter Lake, effectively clearing the Suez Canal. Video is from my colleague @S_Elwardany who’s on the ground | #SuezCrisis pic.twitter.com/WXNludpblO