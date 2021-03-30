長賜號抵達大苦湖錨地！蘇伊士運河恢復航行　估3.5天放行逾400艘船

記者張靖榕／綜合外電報導

長榮旗下租船貨輪「長賜號」（Ever Given）於台北29日晚間9點04分重新浮起，並在拖船協助下擺正，3小時後抵達大苦湖（Great Bitter Lake）錨地停泊，正在進行檢修。蘇伊士運河雙向恢復通行，根據路透社報導，疏通逾400艘等待通過的船，估計花費3.5天的時間，每天放行百餘艘船。

▲長賜號進入到大苦湖錨地停泊。（圖／路透）

追蹤海上交通的網站「Marine traffic」圖片顯示，長賜號在船頭擺正後已經駛離蘇伊士運河，是歷經151小時以來首次重新移動。荷蘭專業打撈公司「Boskalis」在當地時間周一（29日）時候發出聲明，「我們把它拉出來了！」

The Ever Given container ship has now arrived at the Great Bitter Lake, effectively clearing the Suez Canal. Video is from my colleague @S_Elwardany who’s on the ground | #SuezCrisis pic.twitter.com/WXNludpblO — Javier Blas (@JavierBlas) March 29, 2021

CNN報導，「Boskalis宣布這項成功的脫困行動，將卡在蘇伊士運河上、載有2萬個20呎標準貨櫃的集裝箱船『長賜號』拖出」，該公司表示，長賜號長400公尺，寬度將近60公尺，「這艘船自2021年3月23日以來，已經阻擋了這條重要航道上的所有船運交通。」蘇伊士運河占全球海運貿易量12％。

長賜號往北轉進大苦湖錨地停泊後將會接受檢修，埃及官媒《金字塔報》（Al Ahram）引述蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比（Osama Rabie）指出，檢修完畢後該船的租賃公司長榮（Ever Green）將會決定，是否會繼續航程。拉比指出，運河恢復往來通行後，南北400多艘的貨船將會每天放行百餘艘通過，估計在3.5天後能全數疏通。

▲長賜號重新擺正。（圖／路透）

長榮則在聲明中表示，會依據檢修的結果決定船隻是否能繼續原定航程，考量到船上貨物，一旦檢修完畢，將會盡快做出決定。

長賜號自23日因尚未確定的原因擱淺以來已近一周，蘇伊士運河首先調動陸上怪手在河岸開挖，並求援荷蘭專業打撈公司「Boskalis」在河面進行清淤、拖移等重要工項。

▲▼卡住運河7天，長賜號阻擋了南北逾400艘貨船的航行。（圖／路透）

由於長賜號體積巨大，打撈團隊必須仰賴漲潮助其脫困，但一度困難重重，埃及總統甚至下令預備好卸下船上所有貨櫃，若採取此項方案，脫困進度將會嚴重落後近3周。

所幸在周一的大漲潮時，蘇伊士運河當局出動5台挖土機，瑀打撈團隊的11艘拖船、1艘抽砂船合作，並排出9000噸壓艙水，清淤量高達3萬公尺後，才得以讓船隻重新航行。

拖船慶祝大船脫困鳴笛慶賀，現場所有工作人員歡呼喊叫，岸上與長賜號乾瞪眼的民眾也高舉雙手慶賀脫困，與巨輪道別。