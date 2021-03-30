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長賜號擱淺150小時脫困！　除了怪手「背後神力」其實是它

記者蔡儀潔／綜合報導

長榮海運貨櫃輪「長賜號」於當地時間29日下午，順利移出原先擱淺的河道，讓蘇伊士運河恢復正常通行。《紐約時報》指出，28日晚長賜號得到比現場機器都強大的力量幫助，即月亮和潮汐。

▲▼長賜號（Ever Given）脫淺，已經進入到大苦湖錨地停泊。（圖／路透）

▲長賜號（Ever Given）脫淺，已經進入到大苦湖錨地停泊。（圖／路透）

長400公尺、寬59公尺的巨型貨輪「長賜號」，在全球最繁忙的蘇伊士運河擱淺7天，事發第一時間接獲指派、前往現場作業的怪手，意外成為注目焦點，成為全世界壓力最大的怪手。另外，還有一些救援船在周圍忙著支援。

▼怪手司機在推特發文，稱其實一開始老闆只告訴他，「從船下挖走一些泥漿即可」。（圖／達志影像／美聯社）

然而這些只是部分看得見的「幫手」，其實還有一個更強大的「幫手」，那就是潮汐。《Space》指出，滿月和新月時，太陽、地球、月亮處於同一線上，此時地球受到的太陽引力和月球引力，正好處於兩個相反的方向或同一方向，於是海洋漲潮幅度達到最高。

▲▼ 潮汐。（圖／央視新聞）

▲太陽、地球、月亮處於同一線上時，海洋漲潮幅度達到最高。（圖／央視新聞）

當滿月或月球處於新階段時，其引力會增加太陽的引力。據美國國家海洋暨大氣總署的估計，漲潮和退潮會更加劇烈。

因此工程師們分析認為，救援最佳時機是28日或29日，因為屆時恰逢滿月，可藉助海水上漲的最大力量向上浮動貨船，幫助貨輪解困。

所幸｢長賜輪」最終於埃及時間29日下午3時04分（台北時間晚間9時04分）重新浮起，並在拖船協助下，順利移出原先擱淺的河道，讓蘇伊士運河恢復正常通行。

實際上，潮汐對人類的幫助可不少，人們最為熟知的水力發電，就是靠水流的移動或潮汐海面的升降，自其中取得能量。因這股能量時間可預知、規模龐大且穩定，是不可多得的高質量能源。

此外，潮汐還能幫助灌溉農田。在河流下游地區，漲潮時河水和海潮發生頂托現象，造成河流水位提高，在這時灌溉農田非常方便。

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