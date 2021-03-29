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【英語多益通】中美會談「唇槍舌戰」，英文怎麼說？

▲▼2021,中美高層戰略會晤,安克拉治,中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅（圖／翻攝 大陸外交部網站、新華社）

▲ 中美高層戰略會晤。（圖／翻攝 大陸外交部網站、新華社）

文／Buffy Kao

說到近期的國際外交大事，必有本月中在美國阿拉斯加舉辦、火藥味十足的中美會談，雙方在會議開始時就爭鋒相對、互不相讓。這場中美會談引起全球媒體關注，我們來看看外國媒體如何報導，學一些國際情勢新聞常見的英文用語。

CNN：
A first face-to-face meeting between US and Chinese officials got off to a heated start in Anchorage, Alaska, on Thursday as US Secretary of State Antony Blinken's statement that the Biden administration would bring up "deep concerns" about some of China's actions around the world was met with immediate pushback from Chinese counterparts, sparking an unusually public exchange of diplomatic barbs.
（週四在阿拉斯加的大城市安克雷奇，一場面對面的中美會議火藥味十足地展開。當美國國務卿布林肯提出，拜登政府將會針對某些中國在全世界的舉措提出深層疑慮時，中國官員對手立即反擊，在公開場合激起一場不尋常外交上的唇槍舌劍。）

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to get off to a heated start 火藥味十足地展開
這個用法很常見，形容一開始雙方的相處不和善的狀況。get off有開始的意思，英文裡有個生活常見用語「get off on the wrong foot」，字面上的意思是說「一開始走路用錯腳」，其實指的就是兩個人一開始並不和睦。

後面a heated start中heated常用在形容雙方爭論火藥味十足的狀況，英語口語常說「Things got heated, so I just left.」（情況越來越火爆，我就先離開了。）因此這邊的意思是一開始雙方的來往就已經有火藥味，不是很和善。

pushback (n.) 回擊
其實pushback從字面上看意思就很明確了，to push back就是推回去，這裡指的是美國一開始的批評讓中國不愉快，因此趕緊回擊的意思。就像小孩子打架，一個先出手，另一個趕緊回一拳的概念，不過這邊指的是言語上的回擊。

此外，例句中用語採用被動態be met with…是較委婉的表達，通常用在新聞報導或公告等情境，後面接的就是後者所採取來面對前者的態度。而作者這裡用immediate來修飾pushback，意指立即反擊，immediately是常見的副詞。

diplomatic barbs 外交上的唇槍舌劍
diplomatic是形容詞，意思是外交上的，diplomat則是名詞變化，指的是外交官員，副詞是diplomatically，形容詞後加上「-ally」轉換成副詞。

而barbs原本的意思是倒鉤、倒刺，像是早期有些監獄外牆上方會裝上barbed wire網刺，就是要防止犯人逃獄，大家可以回想台灣某些矮圍牆上會黏玻璃瓶碎片來防止人翻牆。後來barbs延伸出「帶刺的話語」一意，用在這裡指的就是唇槍舌劍。

BBC：
US and Chinese officials have exchanged sharp rebukes in the first high-level talks between the Biden administration and China, taking place in Alaska. Chinese officials accused the US of inciting countries "to attack China", while the US said China had "arrived intent on grandstanding". Relations between the two superpowers are at their most strained for years.
（美國和中國官員在拜登政府及中國政府高層間，於阿拉斯加舉行首次會談時爭論不休。中國官員指控美國煽動各國攻擊中國，而美國則聲稱中國意圖要譁眾取寵。兩國間的關係陷入近年來最嚴竣的困境。）

exchange sharp rebukes 爭論不休
exchange有交換的意思，這裡指的當然是彼此間互相攻擊的態勢。第一個例句中，CNN同樣使用了exchange來表達彼此交換意見的狀況，只是這裡交換的是攻擊對方的言語，你來我往言語上互相攻擊的意思。

後面sharp有嚴厲的、刺耳的意思，和CNN採用的barbs有異曲同工的意思，都是讓對方不舒服的話語，尖銳的、帶刺的意思。BBC的記者使用sharp來形容rebuke爭論、反擊，意思也差不多。

incite somebody to… 煽動某人去做……
動詞incite指的是藉由言語上刺激別人去採取某個行動，特別常出現在報導恐怖主義或者邪教等的新聞上，領導人藉由自身魅力去引發追隨者的某些行為。這裡的用法則意指美國去煽動他國的行為，因此帶有負面的意思，影射美國不懷好意的心態。

incite要加上不定詞to V，因此後面看到的是attack（攻擊）這個原型動詞。名詞變化字尾加上「-ment」即可。

at their most strained 在最僵持不下的情況
這個片語常見在國際關係報導中，描述兩國關係緊張局勢。strain有緊繃加壓的意思，也可做名詞同型。這裡則是後面加上「-ed」字尾形成過去分詞、並當做形容詞使用，後面則省略了「情況」的名詞。

at their most strained算是慣用語，可以整個片語記下來，方便未來閱讀國際新聞。

【多益模擬試題】

I want to congratulate you on your ___(1)___ work on the revised Essex project.
(A) outstanding
(B) expressive
(C) chief
(D) restrained

I think your timeline will allow us to keep the project moving while giving us enough time to work through the technical problems. Dividing the work ____(2)____ the four teams is a much more efficient approach, and as you saw at today’s meeting , it addresses the needs of all parties involved.
(A) above
(B) through
(C) among
(D) before

Because you’ve become so familiar with the project, I’d like you to ____(3)____ the progress in the technical area. I know that this will be your first managerial role, but your efforts on the time line and other projects indicate to me that you are capable of it.
(A) imagine
(B) supervise
(C) transfer
(D) exchange

Let me know how you feel about this. I’d like to set up a meeting with Karen as soon as possible to discuss software requirements, and you would want to be there, of course.

解析：

1. 正解為(A)。題意為「我想要恭喜你在Essex計畫修正案上的___工作表現。」這題明顯要找出能夠修飾work這個名詞的形容詞，因此要考的是英文慣用修飾語的概念，從前面使用的動詞congratulate（恭喜）一字可以推測出對方的表現很優秀，因此答案應該選(A) outstanding（傑出的）才是最合理的選擇。其他與文意皆不合。

2. 正解為(C)。題意為「在四個團隊____分配工作是一個比較有效率的方法。）這題要考的是介系詞，也是考生最容易搞混的部分，這裡用了一個動詞divide，意思是均分，後面四個團隊就是均分的對象，因此我們應該選(C) among，指的是在多於兩個對象間的意思。如果只有兩個人則只能選擇between。

3. 正解為(B)。題意為「我希望你能_____在技術方面的進步。」這題要選一個適合的動詞，同樣的慣用語概念，後面的名詞是進步，而前面表達對方需要進行這個動作，因此最合理的選擇應該是(B) supervise（監督）。

延伸閱讀》霧霾、限水大危機，環境保護為什麼不用preserve？

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