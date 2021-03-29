攜手三星與高通！小米春季新品預告小米MIX液態鏡頭等7項全球首發

▲小米Mix 4 將採用首發的仿生鏡頭。（影片／取自小米）

特約記者洪聖壹／綜合報導

小米將在今晚（3/29）七點舉辦的春季新品發布會，主題定名為：「生生不息」，其中新一代小米MIX手機，確認將全球首發仿造人眼的「液態鏡頭」，除此之外還攜手三星首發二代ISOCELL超大感光元件、小米11青春版確認首發高通S780 5G 行動平台，已經公告的就有7項首發。

據傳，全新一代小米MIX 將會採用類似三星Galaxy Z Fold2 一樣的內折式設計，這個方案可以讓人們使用手機時，就像書本一樣翻開來變成平板模式，連華為的 Mate X2 也跟進，應該是當前可折疊螢幕手機的最佳型態了。

大約兩個禮拜之前，中國大陸工信部有一款型號為 M2011J18C 的小米手機突過認證，支援 5G 網路、雙卡雙待，認證版本為 12GB + 512GB、16GB + 512GB 兩種版本，應該就是新一代小米 MIX。

首發一：液態鏡頭

但是如果只是這樣，可能還不夠嗆，根據小米官方預告，新一代小米MIX將會全球首發所謂的：「液態鏡頭」。目前資訊有點模糊，小米稱：「這是一個神奇的創新，就像手機鏡頭裏裝入了 「人眼晶狀體」。可流動的液體通過薄膜包裹，替代傳統光學鏡片，實現了焦距和焦點的變化。如此，一顆鏡頭近可顯微，遠可長焦。」由於是模仿人眼的設計，相機鏡頭會變大，但是厚度可望大幅減少，而且對焦速度更快，這是相當聰明、但卻困難的設計，其背後真正原理可能要等到今晚才能確知。

首發二：三星第二代ISOCELL感光元件

除了小米MIX，這場新品發布會，還將推出小米11Pro，小米11 Ultra，螢幕跟音效方面應該跟小米11同樣都是採用三星E4發光材料+2K解析度螢幕與哈曼卡頓調校的揚聲器組合，不過相機方面，預計採用全球首發三星ISOCELL GN2感光元件，這個我之前有介紹過，它擁有1吋大底（5000萬像素），融合後畫素面積達到了2.8μm，並且支援全像素8核對焦。

首發三：高透氣洩壓閥設計

小米還為它放了一顆獨立的 ISP，藉此升級拍攝效能。兩支手機將會支援軍規 IP68 防塵防水，預計採用高透洩壓閥，讓手機只透氣、不透水，而且單位透氣量是目前防水手機的 2 倍，開發概念是從專業潛水表而來。

首發四：全相變散熱技術

行動平台方面，依照慣例，新一代小米MIX、小米11Pro，小米11 Ultra 應該會採用 Qualcomm Snapdragon 888 行動平台，在解決散熱方面，小米11 Ultra 首發了所謂「全相變散熱技術」，簡單的說，就是透過固體、氣體、液體三相來解決散熱問題，雷軍有曝光一個宣傳海報，提供給大家參考：(點選圖片可放大確認)

首發五：超級快充矽氧負極電池

此外，為了做到輕薄，小米11Ultra還將首發超級快充矽氧負極電池，帶來更輕薄的電池和更快的充電速度。

首發六：高通S780

小米11系列預計還會推出「小米11青春版」，由於小米11主打輕薄，但是青春版卻要挑戰極限，強調是「史上最輕薄」，雷軍更強調，性能跟續航力都不用擔心，外傳小米11青春版將配備6.55吋打孔螢幕，外觀類似小米11 但是正如同小米公告的，螢幕邊框看起來更窄，手機大小可能是 160.53X75.72X6.81mm，配備 4150 mAh。

小米11青春版的性能方面，預計會率先使用高通Snapdragon 780 行動平台，該平台才剛於上週發表，採用 5nm 製程，我個人非常讓人期待它在拍攝跟效能控制上的表現，因為很可能會改寫一般人對於「中階機」的認知。

首發七：空調新物種

上述六大首發，預計在全新亮相的新一代小米MIX、小米11 Ultra、小米11 Pro 跟小米11 青春版當中出現，不過外傳這場發表會還有小米平板5、搭載 intel 第 11 代處理器的小米筆記版Pro、小米手環6、新一代掃拖機器人、刷新速度紀錄的小米路由器、跟新一代小米空調，其中針對小米空調方面，官方強調是「空調新物種」，可以看出小米這場發表會不想要只讓大家聚焦在「手機」上面。

不僅如此，雷軍稍早更語出驚人的說：大家猜猜，今晚會有多少「全球首發」，看來是要一舉突破多項業界標準，創造話題，根據即時動態消息來看，稍早小米（香港）股價 25.60，漲幅 0.79%，對直播有興趣的人，可以到小米(大陸)官網查詢。