美國防部禁令遭暫時中止　小米：感到欣慰

▲美法院裁定暫停對小米投資禁令。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國一聯邦法官當地時間12日就小米公司起訴美國防部一案發出初步禁制令，禁止美國國防部將小米列為所謂「與中國軍方相關企業」政策的生效或實施。小米對此表示，很欣慰看到法院正式禁止將小米認定為中國涉軍企業，「我們認為，將小米列入中國涉軍企業名單是一個武斷而隨意的決定，法官也對此表示了認同。」

美國前總統川普1月以國家安全為由，將9家中國企業列入與中國軍方相關的名單，其中包括手機製造商小米。隨後，小米在美國哥倫比亞特區聯邦地方法院對美國國防部和財政部提起了法律訴訟。

彭博社報導，美國哥倫比亞特區地方法院法官魯道夫·孔特雷拉斯認為，美國國防部此舉「具有任意性且反覆無常」，剝奪了該公司的正當法律權利，他還表示，隨著訴訟展開，小米很可能會贏得全面撤銷禁令，並發出初步禁制令以防止該公司遭受「無法彌補的損害」。

據《36氪》報導，小米發表媒體聲明指出，「小米很欣慰地看到，法院正式禁止將小米認定為中國涉軍企業，並停止13959號行政令對小米的限制，且法院透過禁令解除了美國投資者購買及持有小米股票的限制，取消了強制售出小米股票的要求，該禁令立即全面生效。」

小米表示，「我們想再次強調，小米是一家獨立經營管理的上市公司，股權分散、股票公開交易，我們生產的電子產品都是面向普通消費者的。我們認為，將小米列入中國涉軍企業名單是一個武斷而隨意的決定，法官也對此表示了認同，我們會繼續請求法院最終判決該政令對小米無效。」