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小米11國際版體驗：螢幕、效能跑分還有拍攝對決

▲小米11國際版完整評測動手玩。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

2020 年在歷經 COVID-19 全球疫情大流行之後，與高通公司走得很近的小米公司，在 2020 年底首發了高通S888旗艦手機-小米11，在不到 200 克的機身內還放入了 1.08 億畫素鏡頭跟 4600mAh 電池，並給它 55W 快充，陸版上市 21 天內銷量突破100萬支，如今該款手機國際版本正式登台，售價不到台幣2.2萬元，實際性能如何？記者快速做了一下體驗，提供給讀者參考。

外觀：如小平板一般的四曲面螢幕

小米11國際版使用 6.81 吋 2K E4 AMOLED 面板，120 畫面更新率，上面覆蓋大猩猩第七代康寧玻璃（Victus），國際版提供的是玻璃背蓋的小米11一般版本，手機大小為 164.3 x 74.6 x 8.1 mm，重 196 g，相較於 iPhone 12 Pro Max 跟同樣使用高通 S888 處理器的三星Galaxy S21 Ultra 來說，螢幕面積稍微大一些，但是重量輕一些，加上四角邊框都使用曲面收邊，金屬中框提升的穩定度讓手機在長時間手持起來負擔不那麼大。

▲小米11國際版使用 6.81 吋 2K E4 AMOLED 面板，標榜輕薄、高效能，售價 21,999 元。（圖／記者洪聖壹攝）

小米 11 國際版使用的四曲面機身，手持來說很容易觸碰到邊框，因此這次小米額外提供了「防誤觸」的功能，預設是「智慧防誤觸」模式，當你在橫放手機追劇時，防誤觸效果就會填滿整個四周邊框，也可以搭配遊戲模式，在兩邊特定區域擴大面積防止遊玩時誤觸，這一點設計挺實用的。

▲提供邊緣防誤觸功能。（圖／記者洪聖壹攝）

▲遊戲本身也有防誤觸功能。（圖／記者洪聖壹攝）

效能跑分

小米11國際版在台灣同樣提供高通 S888 處理器，具備一個 X1大核心處理器（@ 2.84GHz），3 個大核（@ 2.4GHz）跟 4 個小核（@1.8GHz），這次測試是使用 8GB LPDDR5 + 256GB UFS 3.1 的組合，安兔兔跑分得分 705949、Geekbenck 5 運算也跑出 4616 分，在現有 Android 手機當中，效能都超過三星 S21 系列。

▲安兔兔跑分突破 70 萬分。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼Geekbench 5 跑分結果也超越三星Galaxy S21 系列。（圖／記者洪聖壹攝）

散熱方面，記者實測小米11國際版在效能全開下，機身溫度大約在攝氏 41~45 度之間，從小米官方拆解影片來看，這次小米11的散熱系統做了全新的設計，在全新的 VC 液冷散熱系統當中，除了提供散熱用的黃銅、隔熱用的石墨材質、還多了 VC 奈米隔熱膠來集中熱能傳導。

▲小米11國際版散熱結構。（圖／取自小米社區）

遊戲

雖然小米11國際版不是電競取向的智慧型手機，不過針對電玩需求的用戶來說，它還是提供 GAME TURBD 的功能，而且用有480Hz觸控採樣率跟高達1500尼特的最大亮度，但卻可以自己設定在開啟遊戲的過程是不是要關閉自動亮度、或者啟動來電免持功能。

而且針對部分遊戲像是《原神》、PUBG 等遊戲，則是額外提供客製遊戲的功能，像是讓你去自訂要不要增強遊戲畫面，共有原圖、鮮豔、明亮、明豔等四個選項可以選擇。

▲▼小米11國際版也針對特定遊戲，提供喜好度客製功能設計。（圖／記者洪聖壹攝）

充電效率

相較於華碩ROG Phone 5支援 65W快充來說，小米11國際版則是支援 55W 快充、50W 無線充電跟 10W 反向充電，不過這次隨盒裝附贈小米自家的55W Gan充電器，讓手機從 0 到 100 充電 45 分鐘就可以完成。這次因應 5G 通訊，MiUI 也針對電池方面做了一個應用搭配，除了提供超強續航、超級省電之外，另外還有一個 5G 省電模式，其電池容量 4600mAh，實際狂操猛練一整天，電力還有 20% 左右。

拍照

小米11 國際版提供 1.08 億畫素（1/1.33 吋感光元件，光圈 F/1.85，OIS 防手震）＋1300 萬畫素（光圈 F/2.4，123 度廣角）＋500 萬畫素（光圈F2.4）的三鏡組，除了提供0.6X超廣角拍攝、最高 30x 變焦拍攝之外，可以開啟AI電影鏡頭，一鍵進行滑動變焦、時間靜止、平行夢境、定格模式、長曝光縮時、超級夜景錄影等功能，必且支援 8K 超清影像拍攝模式、8款電影濾鏡，長焦端還提供微距拍攝模式，至於自拍鏡頭則為 2000 萬畫素。

▲小米11國際版提供 1.08 億畫素＋1300 萬畫素＋500 萬畫素的三鏡組。（圖／記者洪聖壹攝）

記者實際與 iPhone 12 Pro Max、三星Galax S21 Ultra 進行了拍攝比較，提供下面圖片給讀者參考：（礙於篇幅關係，本篇只做簡單對比，會另外開一篇做詳細解說）

▲小米11國際版自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲三星Galaxy S21 Ultra 自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 Pro Max自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米11國際版人像拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲三星Galaxy S21 Ultra人像拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 Pro Max人像拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米11國際版一般環境拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲三星Galaxy S21 Ultra一般環境拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 Pro Max一般環境拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米11國際版室內逆光拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲三星Galaxy S21 Ultra 室內逆光拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 Pro Max 室內逆光拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米11國際版逆光HDR拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）


▲三星Galaxy S21 Ultra逆光HDR拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 Pro Max逆光HDR拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

＊其他重點功能拍攝測試：

▲小米11國際版微距拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米11國際版超廣角端拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米11國際版廣角端拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米11國際版10x變焦。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米11國際版30x變焦。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米11國際版1.08億畫素高清拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

除此之外，小米11國際版還另外提供了「魔法換天」的換色功能，記者實測，只要你拍攝的照片當中，天空超過畫面的一半以上，就可以在濾鏡當中啟用該項功能，可以讓你快速的讓陰天的畫面變成晴朗的天空，或者一秒變成傍晚、夜景或甚至極光。

▲▼小米將高通的AI運算運用在辨識照片的「魔法換天」功能上，效果顯著。（圖／記者洪聖壹攝）

音效與其他

小米11國際版支援 5G 雙卡雙待單通，也支援 WiFi 6、NFC，音效方面採用哈曼·卡頓（Harman Kardon）調整的立體聲揚聲器，記者本身是音樂愛好者，從這方面來說，雖然沒有重低音、但是聲音層次感還是有的，讓人印象深刻的是，小米11 國際版的聲音響度真的很大聲。

▲小米11國際版支援5G雙卡雙待。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米11國際版採用哈曼·卡頓（Harman Kardon）調整的立體聲揚聲器。（圖／記者洪聖壹攝）

小結：內外兼具但已經不是小鋼炮

這次體驗有發現，小米11 國際版閹割了一些小米11 的原有功能，像是新版小愛同學、小米支付或者是螢幕心跳偵測，不過海外版本卻仍相對提供了 Googla Assistant、Google Pay 等功能，搭載的作業系統是 Android 11，MIUI 版本也直接給到 12.0.12。

拍照是小米11國際版的強項，夜景全面增強、拍照速度比上一代提升30%，不過嚴格來說，小米11國際版各方面效能並非十分突出，但卻是一款兼顧所有消費者需求的一支手機。要效能，它提供了目前中高階的效能，要遊戲它也提供最基本的遊戲控制優化，觸控採樣率甚至一口氣提高到480Hz，要畫面它也有 2K AMOLED 螢幕，6.81 吋的四曲面機身更是超越一般旗艦機水準， 音效方面它有Harman/Kardon加持，耐用度方面也是直接提供大猩猩康寧玻璃Victus，續航力跟輕薄度同樣兼具基本需求，即使是去年的華為P40 Pro 或者 OPPO Find X2，都已經不是對手。

剩下的就是價格方面的考量，不過以目前台灣公告的新台幣 21,999 元，購機還送價值超過台幣 4000 元的實體贈品，以目前市場上的旗艦機來說，確實很難不讓人心動。

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