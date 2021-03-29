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北市議員遭太陽會3槍擊斃　「最親麻吉」披麻帶孝跪公園竟是真凶

陳進棋遭槍擊身亡後，家屬低調辦理後事。（東森新聞提供）

▲陳進棋遭槍擊身亡後，家屬低調辦理後事。

圖文／鏡週刊

19年前，台北市議員陳進棋準備出席一場喜宴，卻遭歹徒近距離連開3槍擊斃，震驚社會。警方雖然很快鎖定天道盟太陽會殺手董智泰涉案，但因他行蹤飄忽、小弟開車技術高超，一直無法順利逮人。

事實上，警方除了在接應槍手的機車上採到董智泰的指紋，另外也查出，槍手犯案前，至少十次前往陳進棋的服務處或住家，觀察陳的作息，也在現場留下菸蒂及檳榔渣，經DNA比對，確認與董相符。因為罪證確鑿，董坦承不諱，並供稱陳進棋的大樁腳、北投豐年里里長陳朝琴，因覬覦社子島上百億元開發利益，加上將與陳進棋競爭同區議員，才會花500萬元買凶，請他協助除掉陳進棋。

▼陳進棋與大樁腳陳朝琴，因土地利益、選舉糾紛爆發口角衝突。

陳進棋與大樁腳陳朝琴，因土地利益、選舉糾紛爆發口角衝突。

原來陳進棋、陳朝琴2家是30多年的世交，2人從小玩在一起，陳朝琴參選里長時，陳進棋還出錢出力相挺，而陳朝琴當選後，也成為陳進棋的重要樁腳，2人交情深厚。

不過，2002年間，連任3屆里長的陳朝琴也想投入議員選戰，引發尋求連任的陳進棋不滿，認為2人選票高度重疊，若陳朝琴堅持參選，雙方恐同時落選，為此2人恩斷義絕，甚至多次惡言相向。

▼陳進棋命案幕後藏鏡人陳朝琴已於8年前假釋出獄。

陳進棋命案幕後藏鏡人陳朝琴（圖）已於8年前假釋出獄。（翻攝TVBS）

為了除掉陳進棋，陳朝琴透過管道找上太陽會，並花了500萬元請來董智泰下手，陳進棋慘死之後，陳朝琴還披麻戴孝，跪在公園替陳進棋向選民致意，大家都沒有想到，他竟然就是槍擊案的藏鏡人。就連董智泰落網後，供出幕後主謀是陳朝琴，陳進棋的母親還激動痛哭，深信與兒子情同手足的他，不可能教唆殺人。

全案經法院審理，陳朝琴雖二度被判死刑，但法官考量，真正下手殺人的董智泰，之前已被判處無期徒刑定讞，若將沒下手的陳判處死刑說不過去，最後改判陳15年定讞。本刊調查，陳8年前已假釋出獄，至於董目前還關在牢裡，為自己的犯行贖罪。


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