　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

長賜號進運河路徑公開！　「岸壁效應、強風狂吹」左偏後斜插右岸

記者張靖榕／綜合外電報導

長榮貨輪長賜號（Ever Given）23日堵塞蘇伊士運河，管理當局至今無法提供明確時間表，中間更幾度傳出可能卸下輪上貨櫃，儘管有消息人士樂觀估計未來24到48小時內能讓大船重新浮起，但綜合消息不見得樂觀。此次事件引人注目，也有不少航海迷開始回溯長賜號「出船禍」前的行徑軌跡，《彭博社》記者也進一步報導當時情況。

▲▼ 長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）

▲長賜號擱淺蘇伊士運河上。（圖／達志影像／美聯社）

專門更新長賜號堵住蘇伊士運河消息的YouTube頻道28日上傳一部影片，描繪出長賜號自運河南邊進入後的行徑軌跡，並指出在第一個彎道時，船隻前進的方向似乎開始不穩，而且由於岸壁效應和南面大風的影響，將船隻推往了運河左側，相當靠近岸邊。

影片指出，過彎之後長賜號開始出現船艏搖擺不定的失控情況，船身幾度逼近岸邊，隨後在一次傾往左側的航行後，一陣強風讓長賜號終於失控向右，導致船艏斜插入岸邊擱淺。

先前蘇伊士運河管理局主席拉比表示，強風確實影響船隻行進，但並非唯一因素，可能是人為操作或技術上的錯誤。《彭博社》記者布拉斯 （Javier Blas）則指出，當長賜號要進入運河時，另一艘貨船已經判定風勢太強，而另外2艘已經進入運河的集裝箱船則立刻請調拖船協助前進，但長賜號既未暫緩入港，也未尋求拖船協助，可能是發生意外的另一項主因。

ET快訊
「之前不懂學長姐為何都轉學」　受害國中妹崩潰揭北市名校內幕
小甜甜否認後坦承懷孕「高層傻眼」一度揚言換掉她　2節目遭熊熊
「我是課長！叫你吃屎就吃屎」　YKK囂張主管惡整員工手段曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

公車停下禮讓…女學生下秒遭高速撞飛「1死1重傷」　驚悚影片曝！

營救「長賜號」關鍵一刻！　最快今10時有50%機會成功

假警察攔名車妹謊稱超速「罰20萬或肉償」　她痛訴：世界再也不安全

2大型專業拖船加入！　長賜號卡運河「拚今日漲潮脫困」

長賜號進運河路徑公開！　「岸壁效應、強風狂吹」左偏後斜插右岸

加拿大隨機刺人案1死6傷！　皇家騎警曝兇嫌身分：以二級謀殺起訴

疫情仍失控！法國單日增近4萬例　累計確診「超車俄國」成全球第4

321艘貨輪卡運河！　消息人士估「長賜號脫困時間」：最快24小時

美國務卿暗示：拜登政府不會因疫情懲罰中國　焦點在防範未來疫情

長榮貨輪卡運河阻燃料運送！　敘利亞開始實施全國配給

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

陳芳語幫男友擠痘「可以開副業了」　林利豪開口「她秒合音」好好聽！

周杰倫狂催林俊傑「蹦出小JJ」　王嘉爾祝「不要太傷心」：因為我不在...

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

公車停下禮讓…女學生下秒遭高速撞飛「1死1重傷」　驚悚影片曝！

營救「長賜號」關鍵一刻！　最快今10時有50%機會成功

假警察攔名車妹謊稱超速「罰20萬或肉償」　她痛訴：世界再也不安全

2大型專業拖船加入！　長賜號卡運河「拚今日漲潮脫困」

長賜號進運河路徑公開！　「岸壁效應、強風狂吹」左偏後斜插右岸

加拿大隨機刺人案1死6傷！　皇家騎警曝兇嫌身分：以二級謀殺起訴

疫情仍失控！法國單日增近4萬例　累計確診「超車俄國」成全球第4

321艘貨輪卡運河！　消息人士估「長賜號脫困時間」：最快24小時

美國務卿暗示：拜登政府不會因疫情懲罰中國　焦點在防範未來疫情

長榮貨輪卡運河阻燃料運送！　敘利亞開始實施全國配給

懷孕5月愛吃冰被說「寶寶這樣會不健康」！小蠻罕PO長文：請尊重孕婦

「韓江配」秘辛曝光　韓國瑜當面問江啟臣：排不排斥當副手？

公車停下禮讓…女學生下秒遭高速撞飛「1死1重傷」　驚悚影片曝！

營救「長賜號」關鍵一刻！　最快今10時有50%機會成功

AZ疫苗開打一週「接種未破萬」　陳時中：最快周三宣布擴大施打

傑尼斯男偶像約會乃木阪46女星…她比中指被抓包！網見男照全歪樓

噪音催人老！醫曝「絕命分貝數」5年高血壓率飆升2.4倍...易暴怒

宏都拉斯踢進東京奧運　美國男足連續3屆無緣奧運

全台「這1區」最會中發票！總獎金破1.5億　網曝原因：怎麼比？

正妹舞蹈師流出性愛片　釣出女神本人約：直接找我玩就行啦！

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

國際熱門新聞

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

限動PO紅酒照…酒杯洩「全裸倒影」！

321艘船卡運河！他估長賜號脫困：最快24hrs

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

長賜號癱瘓運河！大量「情趣用品」慘卡關

20艘牲畜船塞住　動物恐斷水斷糧慘死

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

即／埃及總統下令：準備卸下長賜號貨物

加州灣區屁孩發起「打亞裔巴掌」挑戰

長賜號天價賠償「船東負責」日網崩潰

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

長榮貨輪阻運送！敘利亞實施「燃料配給」

美逾3000萬人染疫　佛奇：太早放寬防疫恐復燃

更多熱門

相關新聞

長賜號脫困關鍵一刻　今10時有50%成功機會

長賜號脫困關鍵一刻　今10時有50%成功機會

長榮貨輪長賜號（Ever Given）現仍卡在蘇伊士運河，據彭博報導，荷蘭打撈公司「Boskalis」執行長伯爾道斯基如今透露，當地29日凌晨4時至5時（台灣時間29日上午10時至11時）就是緊張關鍵時刻，長賜號是否脫困取決於船底下的泥沙，「但我認為，我們有50%的機會可以成功」。

2專業拖船加入！　長賜號拚今日漲潮脫困

2專業拖船加入！　長賜號拚今日漲潮脫困

321艘船卡運河！他估長賜號脫困：最快24hrs

321艘船卡運河！他估長賜號脫困：最快24hrs

長榮貨輪阻運送！敘利亞實施「燃料配給」

長榮貨輪阻運送！敘利亞實施「燃料配給」

長榮貨輪癱瘓蘇伊士「救援進度曝光！」　挖除2萬噸泥沙「船艏鬆動了！」

長榮貨輪癱瘓蘇伊士「救援進度曝光！」　挖除2萬噸泥沙「船艏鬆動了！」

關鍵字：

長榮長賜號蘇伊士運河埃及Osama Rabie貨輪Ever Given

讀者迴響

熱門新聞

寫5星評價送奶酪！高中生竟刪除　店家發文反遭出征

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

男大生遭霸凌亡！教官噤言…學生提秒踢出群組

21歲「BMW老大7」還敢賣200萬

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

限動PO紅酒照…酒杯洩「全裸倒影」！

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面