長賜號進運河路徑公開！　「岸壁效應、強風狂吹」左偏後斜插右岸

記者張靖榕／綜合外電報導

長榮貨輪長賜號（Ever Given）23日堵塞蘇伊士運河，管理當局至今無法提供明確時間表，中間更幾度傳出可能卸下輪上貨櫃，儘管有消息人士樂觀估計未來24到48小時內能讓大船重新浮起，但綜合消息不見得樂觀。此次事件引人注目，也有不少航海迷開始回溯長賜號「出船禍」前的行徑軌跡，《彭博社》記者也進一步報導當時情況。

▲長賜號擱淺蘇伊士運河上。（圖／達志影像／美聯社）

專門更新長賜號堵住蘇伊士運河消息的YouTube頻道28日上傳一部影片，描繪出長賜號自運河南邊進入後的行徑軌跡，並指出在第一個彎道時，船隻前進的方向似乎開始不穩，而且由於岸壁效應和南面大風的影響，將船隻推往了運河左側，相當靠近岸邊。

影片指出，過彎之後長賜號開始出現船艏搖擺不定的失控情況，船身幾度逼近岸邊，隨後在一次傾往左側的航行後，一陣強風讓長賜號終於失控向右，導致船艏斜插入岸邊擱淺。

WHAT WENT WRONG at the Suez Canal? While the Ever Given sailed, another vessel decided the wind was too strong. And 2 big container ships immediately ahead used escort tugboats, while she didn’t | #SuezBlocked https://t.co/fzzTJ8soNc Animation by @fleetmon pic.twitter.com/4H9v7CPL83 — Javier Blas (@JavierBlas) March 28, 2021

先前蘇伊士運河管理局主席拉比表示，強風確實影響船隻行進，但並非唯一因素，可能是人為操作或技術上的錯誤。《彭博社》記者布拉斯 （Javier Blas）則指出，當長賜號要進入運河時，另一艘貨船已經判定風勢太強，而另外2艘已經進入運河的集裝箱船則立刻請調拖船協助前進，但長賜號既未暫緩入港，也未尋求拖船協助，可能是發生意外的另一項主因。