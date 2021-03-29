闖「壹圓舊鈔秘境」象鼻隧道攀岩　桃園男墜50公尺深崖亡

記者黃翊婷／綜合報導

桃園63歲陳姓男子28日與朋友相約前往花蓮秀林鄉攀岩秘境「象鼻隧道」，但疑似因為攀爬過程中繩索沒有拉好，墜落約50公尺的峭壁，四肢骨折變形，送醫急救仍因傷勢嚴重宣告不治。據了解，象鼻隧道曾被日本人稱為世界第一危險的臨海道路，雖然民眾前往攀爬並不違法，但蘇花古道已經廢棄，加上容易有落石，環境其實很危險。

▲陳男獲救時已經沒有生命跡象。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

救難人員28日上午9時許獲報有人在象鼻隧道墜崖，緊急派員前往救援，無奈墜落地點山壁陡峭，救難人員以繩索垂降至墜落處，並立即施以CPR，但無法將四肢骨折變形的陳男運回路面，最後是出動空勤支援，先以繩索將人搬運到海灘，再從海面吊掛送醫。然而，陳男因為墜落時撞到崖壁岩石，獲救時已經沒有生命跡象，到院後仍因傷勢嚴重宣告不治。

警方調查，來自桃園的陳男和2名朋友相約前往秘境遊玩，沒想到在攀爬過程中疑似繩索沒有拉好，因此發生憾事；由於象鼻隧道風景美麗，可以一覽東部海岸線美景，雖然整段路途十分危險，但網路上還是有業者搭配教練帶領，推出相關行程，至於陳男是否有參加商業攀岩行程，還有待後續進一步釐清。

▼▲墜落地點地勢險峻。

登山協會理事吳榮俊向《東森新聞》表示，象鼻隧道的危險性很高，攀岩裝備不足，很容易造成生命上的危險，如果民眾真的要去，建議由教練帶領從北口進入，若要從南口進入，最好與有在做負荷運動的朋友去同行，並攜帶繩索跟攀岩裝備。

據了解，象鼻隧道曾被日本人稱為世界第一危險的臨海道路，還曾印在1961年發行的新台幣壹圓紙鈔上，風景迷人，卻也十分危險。花蓮縣消防局提醒，雖然民眾前往象鼻隧道攀爬並沒有違法，但它位於舊蘇花公路61.2公里處，而蘇花古道早已廢棄，還有落石坍塌等危險，民眾想要欣賞美景，務必要先衡量狀況再決定。

▼舊鈔上印有象鼻隧道。（圖／東森新聞）