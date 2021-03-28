河北藥廠大量收「孕婦尿」　捐贈就送一包洗衣粉

▲捐贈尿液者可獲得一包洗衣粉。（圖／翻攝紅星新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

河北邯鄲一間公司近日向在多個村莊中大量收集「孕婦尿」及「停經尿」，每月還提供捐贈尿液的村民一袋洗衣粉以示感激。該間公司的行為引起了部份人的懷疑，但公司相關人士解釋，收集尿液是為了萃取裡面的部分成分，製作成治療不孕症的基礎原料藥。

根據《紅星新聞》報導，河北邯鄲臨漳縣的一名村民表示，村子裡有人專門收集停經婦女和孕婦的尿液，每月還會給捐贈尿液的村民送一袋洗衣粉。

從洗衣粉的外包裝可以發現，是由一家名為「偉宸生物製品有限公司」特別定製的，包裝背面印有「讓媽媽幫助未來媽媽」的宣傳語，並宣稱「收集孕婦尿、絕經尿，經過萃取，會成為治療不孕不育病的基礎原料藥。看似微不足道，實則再造生命奇蹟！ 」並提到捐獻尿液無損身體健康還能「變廢為寶」。

洗衣粉包裝宣傳文字中還提到捐贈尿液的具體方法，「將捐獻的孕婦尿、絕經尿收集在一個單獨的盆內不摻水，不摻雜……每天清洗小便盆、無結垢、無異味……」宣傳文字中有提到贈送捐尿者的這份禮物雖然價值有限，但包含所有患者對捐尿者的感激之情；包裝上還有偉宸公司的地址以及聯繫電話。

偉宸公司一名工作人員透露，公司在成安縣已經營多年，在邯鄲市多個村莊都有收集孕婦和絕經婦女尿液的收集員，收集尿液是為了提取尿液中的活性成分，用以製作治療腦梗塞和不孕不育的藥品，「收集員每一兩天就會前往捐贈者家中收集尿液，收集時也會將盛放尿液的小盆清洗一遍。」

雖然偉宸公司的行為令一些人感到可疑，但北京協和醫院內分泌科副主任醫師、副教授茅江峰指出，相關醫療書籍上確有記載，絨促性素、尿促性素分別能從孕婦和絕經後的女性的尿液中提取出來，因為孕婦的胎盤會產生絨促性素，絕經後的女性由於她的卵巢功能的衰退，人體中就會產生更多的尿促性素，「雖然具體操作上會有一些風險，但從理論上講，從尿液裡提取這些成分是合理的。」

此外，偉宸公司的網站資料也提到，該公司從事原料藥的生產和銷售，「遵照國家食品藥品監督管理總局要求從人群尿液做到精品原料藥具有可追述性的生產企業，也是符合《中國藥典》本品應從健康人群的尿液中提取、生產過程符合《藥品生產質量管理規範》要求的原料藥生產企業。」