璀璨50年走過半世紀　台南新營育德工家舉辦校慶祝系列活動

▲台南新營育德工家舉辦50年校慶祝系列活動，市長黃偉哲親自到場祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

20部重型機車尬場，飛越50閃耀育德、雙獅報喜、海軍陸戰隊戰技表演、啦啦隊、傳統調酒表演、跳繩、扯鈴表演、美容科展動態展Fashionhow、魔術社、變臉表演,、社團動、靜態成果展及大學升學就業博覽會，台南新營育德工家舉辦校慶祝系列活動熱鬧非凡。

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其中由全校啦啦隊冠軍隊，美技二甲學生表演「育德50歡樂慶團圓」，並比照日本甲子園球隊由董事長授旗傳承，現場熱鬧滾滾，讓與會來賓及師生同享歡樂節慶。

育德董事長劉乃彰表示，學校秉承「務實卓越、特色領航」之技職教育宗旨，創校迄今培育無數社會賢達，今年遴選表揚徐淑姬、賴焜輝、蕭佑宸、陳美莉4位傑出校友，為後輩樹立優質典範；另為擴大教學成效，落實學生多元學習成果，與爭取社區民眾認同，翻新調飲專業教室，並準備美味點心與糕餅，讓來賓品嚐，尤以學生的立體拉花最受歡迎輿好評。

校長張榮修表示，學校重視品格教育，獲教育部認證三好校園，持續落實三品深耕教學。另外為增進學生實務經驗與驗證教學成果，鼓勵學生積極参與國內外各項競技活動，成績斐然。去年多媒體技術科學生李佳玲，参加第50屆全技能競賽榮獲油漆裝潢冠軍，承蒙蔡總親自頒獎。

張榮修說，今年50週年校慶感謝總統蔡英文、副總統賴清德特賜「志學弘毅」、「化育清芬」墨寶祝贺；台南市黃偉哲市長親自蒞校致意，另外教育部部長、國教署彭署長、台南市教育局鄭局長等人送來的祝福，也一併致謝。育德工家為響應政府發展動力機械群科，為慶祝飛機修護科評鑑優等，特於去年斥資增購專業設備，購買美國西斯納172型飛機１架及川崎大型重型機車忍者系列掛牌全新車種，並由任課老師與學生，共同完成全國第一台「大型重機駕駛模擬平台」（預定申請專利）做為教學實作用具，讓汽車修護與飛機修護更上一層樓，充實學生跨領域技能。

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