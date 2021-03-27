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騎車一半狂漏油！北市女奔機車行　油箱竟塞滿釘...「還有這根」

▲▼女騎士騎車發現機油箱漏油，查看後發現被人塞滿圖釘、螺絲起子，氣得報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女騎士騎車發現機油箱漏油，查看後發現被人塞滿圖釘、螺絲起子，氣得報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／新北報導

北市1名女騎士，將機車停在康寧路的巷弄內，騎乘時發現嚴重漏油，隨即到機車行檢查，發現機油箱被人塞滿圖釘以及螺絲起子，警方獲報後也前往現場採證，目前將調閱監視器追人。

警方調查，21歲的沙姓女子，26日下午6時許向警方報案，表示騎乘機車時發現車子嚴重漏油，最後到機車行檢查，發現機車機油箱遭人惡整，塞滿了圖釘以及螺絲起子，氣得沙女報警。

警方獲報後也緊急前往機車行採證，並請鑑識人員到場進行採證，因女子停放機車的位子有監視器正對著，目前也將調閱監視器，釐清是否有可疑人物在機車上「動手腳」。

▲▼女騎士騎車發現機油箱漏油，查看後發現被人塞滿圖釘、螺絲起子，氣得報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女騎士機油箱漏油被人塞滿圖釘、螺絲起子，警方也將調閱監視器追人。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，女騎士所騎乘的機車是男友父親的，平時都騎乘該機車代步，疑似將機車放置在別人家門口，可能因此影響住戶出入所以才被鄰居惡整。

據了解，沙姓女騎士在2020年11月間，將機車停放在同樣的位置，就曾遭1名年約65歲的住戶，朝著鑰匙孔灌3秒膠，雙方也為此爆發糾紛，最後警方將該名住戶帶到案，住戶才坦承犯行。

警方獲悉後，也將通知該名住戶到案釐清，並且持續調閱監視器查看，沙女停車時是否有其他可疑人士在附近朝機車動手。

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