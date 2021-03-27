拒答江啟臣「九二共識」與時俱進方式　左正東當場挨批「有屁股沒大腦」

▲朱立倫、趙少康、張亞中等人共同出席前黨主席洪秀柱舉辦的「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨前主席洪秀柱27日舉辦「護憲保台論壇」，探討國民黨兩岸論述。國民黨大陸事務部主任左正東表示，兩岸弱要對話，「九二共識」仍是可信的基礎，但也需要與時俱進。洪秀柱追問具體方式，左則回應「現在還不到談這個問題的時候」，引來坐在旁邊的孫文學校校長當場批評。

左正東回應洪秀柱的追問「九二共識」與時俱進的方向為何？左正東表示，國民黨執政後要以何種方式互動，要以當時的情勢來決定，他並強調，「九二共識」並非「國共共識」，而是當年兩岸官方的共識，因此國民黨現在還不到決定的時候。

隨後，張亞中激動直言，國民黨只說要兩岸和平，但方法是什麼？而且以目前在野為由，不拿出方法，未來憑什麼執政？若非不會講，就根本不知道怎麼講。他痛批，「國民黨今天最大的問題就是只有屁股、沒有大腦」，他還說，國民黨現在就走獨台路線，民進黨則是走台獨。

左正東代表江啟臣說明國民黨的兩岸論述，他表示，「江啟臣是戰後國民黨最年輕的黨主席，也把年輕世代的想法帶進兩岸政策。」對公共事務，年輕人最關心什麼？就是自由民主人權。

左正東說，因此，在改革委員會階段，提供不預設條件的討論空間，在改革委員會的兩岸論述建議案發表時，通過直播讓全民見證，國民黨如何討論自己的改革方案，這些都是希望用民主開放的程序，為國民黨兩岸政策提供新的支撐。

他強調，在現階段兩岸政策報告中，國民黨主張用尊重人權作為兩岸官方管理民間交往的基本原則，無論是台灣人在大陸，或是大陸人在台灣，都應該受到尊重和保障。更希望兩岸關係的進展，能夠彰顯台灣推行民主自由法治的寶貴經驗。

左指出，正如江啟臣所說，國父革命是要追求中國的民主自由，中華民國是亞洲第一個民主共和國，自由民主人權不是綠營的專利，是中華民國的核心價值，更是中國國民黨一百二十四年從不放棄和不斷反省的追求。過去一年，國民黨積極為陸生、小明、和台商發聲，用行動證明，自由民主人權可以拉近兩岸民心的距離。

「國民黨的核心價值是中華民國，國民黨的兩岸政策就是捍衛中華民國，以及中華民國所代表的民主自由開放。」左正東表示，江啟臣提出基於中華民國憲法的「九二共識」，就是要告訴支持者，中華民國憲法既開創台灣民主自由，又連結兩岸，是兩岸關係的磐石。

左正東說，被稱為定海神針的「九二共識」，必須依託如泰山磐石的中華民國憲法，才能繼續發揮正面作用。江主席提出的兩岸政策報告，也是要向全體國人宣示，在兩岸關係上，國民黨會為台灣守住原則和底線。