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中抗議比利時參院通過友台決議　外交部譴責：扭曲主權

▲▼中華民國外交部,中華民國政府機關。（圖／記者季相儒攝）

▲外交部譴責中國抗議比利時有台決議。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

針對中國駐比利時大使館譴責比利時聯邦參議院通過友台決議，我國外交部27日發出聲明，反駁中國駐比利時大使館涉及台灣主權的謬誤與扭曲說法，不僅悖離事實，也違反台灣人民意志。

比利時參議院26日以49票贊成、0票反對、5票棄權，表決通過「加強台灣國際社會地位決議」，決議要求比利時政府應與歐盟共同協助台灣參與WHO在內等國際組織。但此結果隨即引來中國駐比利時大使館的抗議，在其官網上發布聲明表達強烈不滿，堅決反對並譴責比利時通過該決議。

對此，外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，主權屬於台灣2350萬人民，只有台灣人民有權決定台灣的未來。

外交部指出，中華人民共和國從未統治台灣，而台灣也獨自存在於國際社會，這就是兩岸長久以來的事實和現狀，無論中國政府如何扭曲對台主張，都無法改變這事實。

外交部指出，台灣人民會更堅定對主權和民主的堅持，也會繼續和共享民主價值理念相近的夥伴共同努力，持續推動參與世界衛生組織等聯合國專門機構，對國際社會做出實際貢獻。

外交部再次感謝比利時聯邦參議院以壓倒性票數（共60席，計有54位參議員參與投票），呼籲比國政府及歐盟共同加強台灣國際地位，這是繼上次2003年比國聯邦參院通過友台決議，已距18年之久，重要性不言可喻。

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