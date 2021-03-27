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安聯人壽員工福利再進化！　薪產假4個月加「多放1天假」

▲安聯人壽總部。（圖／安聯人壽提供）

▲安聯人壽員工福利再進化，今年薪產假4個月加「多放1天假」。（圖／資料照）

記者陳依旻／台北報導

「離職率低於業界平均。」安聯人壽人安聯人壽今（27）日舉行座談會，會中表示，公司88％員工都是安聯集團的股東，有5天給薪病假，平均病假請假天數僅1.7天，離職率10.7％低於業界的16.4%，今年將擴大徵才，目標2,500人，計畫2,025年業務大軍萬人達陣。

安聯人壽指出，去年破疫情逆境，業務員團隊持續成長，2020年底突破5,000人，年增逾24％，是業界人力成長最快的保險業務員部隊；據內部員工認同度調查，在領導力及工作與生活平衡向度，都是全球第一；另外，因為流動率很低，安達人壽員工平均年齡40歲，年資9年，10年以上員工占比4成，女性員工在公司不僅占比4成，女性主管過半，基於對女性員工福利相當重視，去年10月開始，有薪產假從原有的法定8周增加至4個月；林惠真分析，該福利推出後，應或多或少助漲生育率，並舉自己部門有兩位女性同仁來說，在薪產假出爐後「已經懷孕」。

林惠真指出，2020年疫情來襲，但安聯人壽業績逆勢成長，集團更在2月底宣布今年提供全球所有員工多一天的「安聯假(Allianz Day Off)」，員工在這一天想放鬆、讀書，享受庭時光都可以，也鼓勵大家多多分享如何有效運用時間。

「男主外、女主內」傳統觀念不復存在，世代演變，愈來愈多女性在職場上發揮長才，在女力崛起的世代，壽險業更加積極落實兩性平權，不僅安聯人壽，遠雄人壽也落實兩性平權，7成為女性員工，且女性主管比例超過5成。

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