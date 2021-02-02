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壽險業今年還有兩大挑戰！　安聯人壽：商品改革、低利率

▲安聯人壽總經理林順才。（圖／記者陳依旻攝）

▲安聯人壽總經理林順才預估，今年健康險表現仍然亮眼。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

壽險公會2020年初年保費統計日前出爐，22家壽險業去年全年初年保費收入（含負債項下）9,168億元，年減28.1%，但健康險卻逆勢成長7.7%；但該公會最新統計也顯示，壽險業務大軍挑戰40萬人次，2020年功敗垂成，其中壽險公司去年僅增加1,925人，創七年新低。

不過，到2020年12月底止，安聯人壽業務菁英人數正式突破5,000人，較去年同期大幅成長逾24%，為去年業界人力成長最快速的壽險公司。

台灣投資型保險品牌安聯人壽總經理林順才今（2）日表示，今年商品會延續去年，著重在投資型保單跟健康險，也預估今年健康險表現不錯，但去年因疫情關係影響保險業收入，商品改革、低利率仍然是今年的兩大挑戰。

安聯人壽也趁農曆年前啟動增員計畫，強調今年將持續啟動數位轉型，並導入業務員轉型計畫「Agent 2.0」，以數位化工具推動有效增員，並透過平台全面掌握最新培訓狀況，再藉由行動化APP隨時搜尋及學習，做到量大、質精，「力拚2025年一萬名業務大軍的增員目標邁進」。

安聯人壽總經理林順才表示，安聯人壽將2015年訂為組織發展增員年，立下每年人力淨成長20%、2020年5,000名業務大軍的雄心壯志，很高興可以在去年底無畏逆境，順利達成增員目標，五年來人力大幅成長2.8倍。

安聯人壽的強勁業務績效，除歸功於優質的商品組合與客戶服務外，另一大功臣則是近年來快速發展出完整的數位生態系統，在成功的數位轉型策略之下，以客戶體驗為核心出發點，致力打造數位行銷管理及招募工具，不僅大幅提升業務菁英的數位平台，更讓客戶端與業務銷售端，都能享有更好的數位體驗。

在全面發展數位化的營運策略下，安聯一方面希望能協助旗下業務員在Fintech 浪潮裡成功轉型，培訓業務員為專業、高效率的數位壽險顧問，在數位科技時代贏得成功先機；另一方面，也希望數位發展的布局，能讓更多年輕族群感受到安聯人壽的活力而加入。

安聯人壽業務長劉育群進一步指出，安聯人壽除透過創新管道招募人才之外，更積極發展新人培育之留才計畫，以全力發展業務菁英團隊，朝組織快速成長、挑戰業務人數淨成長20%之年度目標邁進。

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