台中深夜惡火奪2命！男全身焦黑、母僅剩臉可辨別　家屬悲慟認屍

記者李忠憲／台中報導

台中清水27日凌晨發生火警！現場一棟分租住宅起火燃燒，而因室內多為木造隔間，火勢一發不可收拾，造成一名楊姓男子及其母親逃生不及，慘被燒成焦屍。稍早家屬到場認屍，由於楊男全身焦黑，僅剩楊母臉部上可辨別，目前詳細的起火原因也仍待調查釐清。

▲台中清水分租透天厝惡火，母子成焦屍。（圖／記者李忠憲翻攝）

現場為一棟分層出租的透天厝，27日凌晨2樓突然起我燃燒，而是內因木造隔間，導致火勢迅速延燒，現場還有民眾聽到陣陣爆炸聲響。警消獲報趕抵現場灑水灌救，但卻在火勢撲滅後，發現一對母子被燒成焦屍。

據當地里長表示，楊男平時從事保全工作，家裡是低收入戶，2020年7、8月間才以每個月1萬元的房租租下該處，但年初卻又因繳不起房租請里長協助找房，沒想到房子還沒照到，就發生火警意外，母子2人雙雙葬生火窟。

▲楊男與母親葬生火窟，前妻稍早帶著兒子到場認屍。（圖／記者李忠憲攝）

另外，警方調查，楊男離婚多年，育有2子1女，皆與前妻同住。稍早前妻也帶著兒子前來事故現場認屍，但由於楊男被燒得全身焦黑，僅剩楊母臉部上可辨別，至於詳細的起火原因，仍尚待釐清。

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