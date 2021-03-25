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罐裝創意、愛心滿溢！第2屆台灣罐頭產品創新大賽新品發表會暨聯合公益

▲▼ 愛之味。

圖、文／愛之味提供

食品界年度最大產學圓夢計畫『2021第二屆台灣罐頭產品創新大賽新品發表會暨聯合公益』於3月24日假世新大學國際會議廳舉辦。由台灣最大食品罐頭同業公會結合愛之味生技集團、食工所、教育部青年署、世新大學及會員廠商，廣邀業界重量級單位，國際生命科學會、食力傳媒、飲料公會、食品產業發展協會等，集產官學民之力隆重舉辦。

共吸引全台50餘所大專院校、100多個系所共171隊創意作品參賽，六組冠軍產品『亞大：愛之味-燕麥鮮奶油』、『輔大：味王-匈牙利牛燉椒響曲』、『世新：波蜜-凍汁凍汁蜂蜜水果凍飲』、『世新：東和-吃魚玩家風味鮪魚』、『屏科大：歐典-黑漿茶事』、『世新：頂裕-粥而復食』隨後將於各通路上市販售。大會也將捐出價值132萬元，總數3萬餘個罐頭給1919、約瑟糧倉及安得烈等公益單位響應公益。

▲▼ 愛之味。

▲▼ 愛之味。

近年罐頭產業於公會陳冠翰理事長帶領下，協助政府單位落實食品產業政策、推動罐頭產業量能提升、解決會員廠商多方營運問題、協調改善相關法規及推廣國際貿易市場，更獲內政部徐國勇部長頒發『全國性社會團體公益貢獻及績優職業團體獎』。本次活動預期將進一步達成食品業界推動產業創新、培育專業人才、推動慈善公益等多重社會責任的目的：「罐裝創意、愛心滿溢」。

▲▼ 愛之味。

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