東森慈善「愛的早餐2.0」發芽進化！東竹國小推動親師生早餐時光

▲東竹國小推動親師生早餐時光，每個月一次的活動拉近孩子與家長的距離。（圖／東竹國小提供，下同）

生活中心／綜合報導

還記得2020年夏天，「東森爸爸」王令麟曾揪綜藝天王吳宗憲及Sandy一起到花蓮偏鄉小學製作愛的早餐，讓孩子們驚喜不已嗎？當時花蓮縣富里鄉東竹國小為推動親子共餐，拉近孩子們與爸媽、家人的距離，暖心活動讓王令麟特別為東竹國小升級廚房設備，致贈學校烹飪用具，如今東竹國小每個月都會辦理一次「親師生早餐」活動，邀請家長一起陪伴孩子們享用餐點，一起度過美好的晨間親子時光，悄悄進化為愛的早餐2.0。

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▲東森爸爸王令麟曾與東森購物代言人吳宗憲、Sandy一同前往東竹國小製作愛的餐點與孩子同樂。（圖／記者徐文彬攝）

位於富里鄉的東竹國小於8年前向東森慈善基金會申請「愛的早餐」，讓弱勢學童在學校能先吃到營養的早餐再開始一天的學習活動，增進身體健康及學習效益。東竹國小校長陳彥光分享，校內多數學生家長務農，天剛亮就出門工作，無法為孩子在家裡準備早餐，而學童自行購買早餐又有諸多不便，很多同學早上只能以簡單的餅乾、麵包果腹，於是向東森慈善基金會申請「愛的早餐」，讓家長、學生無後顧之憂，能安心的工作及學習。先前東森慈善基金會更送了學校烹飪用具，甚至還帶邀請專業烹飪達人阿芳老師到校指導安全、衛生、營養的早餐製作，讓孩子們吃得健康有活力。

▲東竹國小校長陳彥光(圖中)注重學生的品格教育，以混齡分組方式相互學習製作餐點及環境整理。

校長陳彥光還特別注重學生的品格教育，學生們以混齡分組方式，由哥哥姊姊帶著弟弟妹妹一起享用餐點及進行餐後的環境整理。學校將愛心早餐與英語教育結合，學生須學習當日餐點的英語單字，校長更不定時的陪伴孩子用餐，每日由導護老師指導餐桌禮儀，更時時提醒學生要懂得心懷感恩，對於善心人士的愛心要學會惜福，不浪費食物，因此每天的早餐都會全部吃光光。

▲親子早餐活動是由學校老師及校護共同研擬營養的菜單，並使用東森集團致贈的烹飪廚具，孩子們都認為可以動手參與格外開心。

如今辦理親子早餐活動，更是由學校老師及校護用滿滿的愛心共同研擬營養的菜單，並結合「我的餐盤」以中英雙語教學方式，進行營養教育的宣導，還進行了有趣的有獎徵答。像是這次菜單有鮮奶搭配營養穀片，以全麥麵包、番茄、起司、荷包蛋自製的營養三明治，以及香蕉，有時更有家長捐贈自己種植的有機水果為孩子們補充營養。孩子們透過親子自己動手做的過程準備早餐，都覺得食物變得特別好吃，也吃得特別開心，孩子們都很期待下一次親子愛的早餐時間的到來。

▲東森爸爸王令麟揪憲哥、Sandy 親手做「愛的早餐」送暖花蓮。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨)