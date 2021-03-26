日網友煎「超巨荷包蛋」...蛋黃卻不到1／10　網驚：其他在哪

▲ 超巨荷包蛋，但蛋黃的比例卻超小。（圖／翻攝自twitter／@8tonnne）
實習記者周依儒／綜合報導
蛋能做成各種料理，且大多方便快速又美味，因此是許多人最愛用的食材之一。一名日本網友就PO出了一道超特別的蛋料理，只見明明是一顆巨大的荷包蛋，但蛋黃部分卻僅占了整顆荷包蛋的不到10分之一，引起日本網友熱烈討論。
▲ 超巨荷包蛋。（圖／翻攝自twitter／@8tonnne）
根據日媒「Jタウンネット」報導，日本網友「8tonnne」在推特上分享了一張照片，只見他用平底鍋煎了一顆巨大的荷包蛋，這樣尺寸的荷包蛋應該不僅使用一顆荷包蛋，不過這份荷包蛋上面的蛋黃卻是只有一顆蛋的比例，蛋白明顯比蛋黃多出許多。
▲ 網友最後沾著番茄醬吃完。（圖／翻攝自twitter／@8tonnne）
「8tonnne」指出，由於他平時很喜歡拿蛋黃沾醬油搭配海鮮丼飯一起食用，因此留下許多沒用的蛋白，這次就是用之前剩下的蛋白加上一顆完整的蛋，才做出這顆特別的荷包蛋；此外，由於蛋黃的比例實在太小，因此荷包蛋看起來就像只剩一隻眼睛的臉，最後「8tonnne」還拿番茄醬在上面畫了一個微笑的符號吃掉。
貼文一出後也引起網友熱烈討論，「我也只吃蛋白！」、「荷包蛋就是吃蛋白啊」、「我覺得沒有蛋黃也可以」、「蛋白用處超多啊」、「我會直接喝掉剩下的蛋白」、「淋上醬油一定超好吃」。
黄身だけ漬けたり丼に乗せたりしたせいで余りまくった卵白でクソバカ巨大目玉焼き作ってんだけどみんなも食べる？ pic.twitter.com/91w51aQFMS— ８ (@8tonnne) March 22, 2021
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