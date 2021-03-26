日網友煎「超巨荷包蛋」...蛋黃卻不到1／10　網驚：其他在哪

▲ 超巨荷包蛋，但蛋黃的比例卻超小。（圖／翻攝自twitter／@8tonnne）



實習記者周依儒／綜合報導

蛋能做成各種料理，且大多方便快速又美味，因此是許多人最愛用的食材之一。一名日本網友就PO出了一道超特別的蛋料理，只見明明是一顆巨大的荷包蛋，但蛋黃部分卻僅占了整顆荷包蛋的不到10分之一，引起日本網友熱烈討論。

▲ 超巨荷包蛋。（圖／翻攝自twitter／@8tonnne）



根據日媒「Jタウンネット」報導，日本網友「8tonnne」在推特上分享了一張照片，只見他用平底鍋煎了一顆巨大的荷包蛋，這樣尺寸的荷包蛋應該不僅使用一顆荷包蛋，不過這份荷包蛋上面的蛋黃卻是只有一顆蛋的比例，蛋白明顯比蛋黃多出許多。

▲ 網友最後沾著番茄醬吃完。（圖／翻攝自twitter／@8tonnne）



「8tonnne」指出，由於他平時很喜歡拿蛋黃沾醬油搭配海鮮丼飯一起食用，因此留下許多沒用的蛋白，這次就是用之前剩下的蛋白加上一顆完整的蛋，才做出這顆特別的荷包蛋；此外，由於蛋黃的比例實在太小，因此荷包蛋看起來就像只剩一隻眼睛的臉，最後「8tonnne」還拿番茄醬在上面畫了一個微笑的符號吃掉。

貼文一出後也引起網友熱烈討論，「我也只吃蛋白！」、「荷包蛋就是吃蛋白啊」、「我覺得沒有蛋黃也可以」、「蛋白用處超多啊」、「我會直接喝掉剩下的蛋白」、「淋上醬油一定超好吃」。