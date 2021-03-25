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溫差逾10°C！明晨探14°C「白天變超熱」　一個半月內旱象難解

▲▼台南高溫天氣配圖,台南棒球場周邊,機車騎士,夏天,防曬,高溫,炎熱,中暑,路人。（圖／記者季相儒攝）

▲未來一周天氣將越來越溫暖。（圖／記者季相儒攝）

記者李宜秦／台北報導

未來一周天氣穩定，各地都是多雲到晴的好天氣，中央氣象局表示，明日起氣溫逐步回暖，預計周末北部高溫可達29度，中南部更會飆到33度，不過明晨受輻射冷卻影響，西半部局部仍有14度低溫，早晚溫差超過10度。而氣候預報顯示，未來一個半月台灣仍處於嚴重偏乾的環境，且梅雨季降雨少雨機率也較高。

氣象局預報員張承傳表示，未來一周各地都是多雲到晴的好天氣，僅東半部有零星短暫雨，明日到下周一北部山區午後也會有陣雨。明起溫度逐步回暖，明日大台北地區高溫約26度，其餘北部、東半部23到25度，中南部27到30度。

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不過明日清晨受到輻射冷卻影響，西半部局部地區可能出現14度低溫，日夜溫差超過10度以上，其他地區早晚則約17到19度。

▲歐洲模式預報顯示，未來一個半月，台灣附近處在嚴重偏乾的環境。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

▲歐洲模式預報顯示，未來一個半月，台灣附近處在嚴重偏乾的環境。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

周末後天氣更溫暖，北部高溫約28到29度、中南部32到33度。周六起各地低溫回升，約20度上下。而明日開始西半部與金馬地區有起霧情形，周日後東半部也會霧多，需注意交通安全。

針對近日旱象，臉書氣象專頁「天氣風險Weather Risk」表示，氣候預報顯示，未來一個半月，台灣附近處在嚴重偏乾的環境。從歐洲模式(ECMWF)來看，未來45天中國華南到台灣一帶是明顯偏乾、少雨，降雨會比往年同期平均少。

氣象專家賈新興也於臉書發文表示，梅雨季的降雨初步看法仍以少雨的機率略高，從4週的預測顯示到清明連假前少雨的機率極高，至4月12日整體的降雨條件不利。

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