　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

珍貴樹慘遭肢解變精緻工藝品！明池「山老鼠」現形再抓無良商人

▲▼警破獲明池「山老鼠」銷贓下游店家。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼警破獲明池「山老鼠」銷贓下游店家。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新北黃姓男子數年來，涉及向盜伐集團購買盜伐贓木，販售聚寶盆、茶盤、黃金磚等工藝品、半成品、樹瘤及原木等牟取暴利，保七總隊第四大隊26日依違反森林法、贓物等罪將黃男移送新北地檢偵辦。

▲▼警破獲明池「山老鼠」銷贓下游店家。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼警破獲明池「山老鼠」銷贓下游店家。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

保七總隊第四大隊日前查獲北橫山區「山老鼠」集團，調查後發現盜伐及產銷集團之涉案嫌犯，與新北黃姓男子於新北市林口區1處所經營之藝品店有買賣往來，懷疑黃男涉有盜伐及收受贓物，經數月來逐一清查後展開搜索，當場查獲扁柏、肖楠木、紅檜木等工藝品、半成品、樹瘤及原木等共計47件，總重約343公斤，市價超過40萬元。

另，涉及向盜伐集團購買盜伐贓木的黃男，無法提供合法來源證明文件，也無向林務局申請台灣優良農產品標章（CAS)木製材品之標章（示）證明，對於買賣之工藝品、半成品、樹瘤及原木等又無開立發票、收據或作帳紀錄等，顯有規避法規之嫌。

保七總隊第四大隊大隊長廖正成表示，國有林木均為國家重要資產，山老鼠盜伐行為除破壞國土及自然生態環境，已觸犯森林法第50條及第52條，刑責最高可達7年以下有期徒刑，併科高額罰金，呼籲不法份子切勿以身試法。

而且，林務局已訂定完整的國產材驗證標章制度，民眾購買林產品時應選擇經產銷履歷驗證（TAP）、優良農產品林產品驗證（CAS）合格、取得臺灣林產品生產追溯條碼（QR code）標示，使用「國產木竹材別標章(臺灣木材標章)」的商品，才能保障購買到品質優良、來源合法的國產材製品，讓買用均安心，並共同遏止盜伐行為，為我們後代子孫留下一片淨土。

▲▼警破獲明池「山老鼠」銷贓下游店家。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼警破獲明池「山老鼠」銷贓下游店家。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►快訊／宜蘭冬山民宿雙屍命案！夫妻躺浴室明顯死亡　警封鎖調查

►快訊／遊覽車蘇花東澳段撞山壁　不幸已6死

►禍從天降！宜蘭高樓建築混凝土爆漿損7車　婦人遭砸頭送醫

►Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面　監測血氧超方便

ET快訊
羅志祥表態「支持新疆棉花」　陸網讚爆微博瞬間黑翻紅！
祝釩剛慘了！戒毒期間驗出陽性反應　撤銷緩起訴
老公在國外！她偷吃懷孕生下男嬰　棄屍丟垃圾桶
瘋傳「一線女星離婚」冒關鍵4特徵！　網點名4大咖女神
幼保員IG罵童智障　「明天不用來了」已遭資遣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中女高雄奔喪車被砸！回家門口再被掐頸　她驚：該原諒這種人嗎

快訊／祝釩剛慘了！戒癮期間驗出大麻反應　撤銷緩起訴另案偵辦

沒抽到800元客庄券怒控客委會違憲！爭共享權　改400元更多人中

礁溪情侶路邊玩親親…男下秒「暴走踹車」！衰事主報警還先吞罰單

快訊／國2驚傳火燒車　引擎室冒煙...駕駛下車查看秒竄烈火逃死劫

老公待國外…她偷吃懷孕在廁所生下男嬰！「裝箱」棄屍儲物間

娃娃機店驚見面具男　苦主調監視器傻眼：到底看到了什麼

珍貴樹慘遭肢解變精緻工藝品！明池「山老鼠」現形再抓無良商人

飛官潘穎諄失聯5天「已過黃金72hrs」！陽光首露臉　軍方持續尋人

台江大道又自撞！2個月4起連奪7命　駕駛控「曼波路」擬國賠

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

台中女高雄奔喪車被砸！回家門口再被掐頸　她驚：該原諒這種人嗎

快訊／祝釩剛慘了！戒癮期間驗出大麻反應　撤銷緩起訴另案偵辦

沒抽到800元客庄券怒控客委會違憲！爭共享權　改400元更多人中

礁溪情侶路邊玩親親…男下秒「暴走踹車」！衰事主報警還先吞罰單

快訊／國2驚傳火燒車　引擎室冒煙...駕駛下車查看秒竄烈火逃死劫

老公待國外…她偷吃懷孕在廁所生下男嬰！「裝箱」棄屍儲物間

娃娃機店驚見面具男　苦主調監視器傻眼：到底看到了什麼

珍貴樹慘遭肢解變精緻工藝品！明池「山老鼠」現形再抓無良商人

飛官潘穎諄失聯5天「已過黃金72hrs」！陽光首露臉　軍方持續尋人

台江大道又自撞！2個月4起連奪7命　駕駛控「曼波路」擬國賠

徐信愛反擊穗珍「選擇性記憶」！曾遭集體言語辱罵、人身攻擊

外媒揭蘋果春季發表會訊息　時間、新品列表看這裡

桃園彩色海芋季登場　逢清明連假警方實施交通管制

臘腸鬧鐘「叫爸爸起床」　她一回頭看「複製睡姿」傻眼

羅志祥表態「支持新疆棉花」　陸網大讚…微博瞬間黑翻紅！

拜登終於對北韓「硬起來」！批試射違反安理會決議：將有相應舉措

禁止進口新疆棉？　蘇貞昌表態：違反人權作為都應抵制

台中女高雄奔喪車被砸！回家門口再被掐頸　她驚：該原諒這種人嗎

人妻嫌夫月給1萬太少！曝「1習慣」罵婆婆小偷　網風向大反轉

男星沒戲拍「準備去當外送員」　高英軒當教練罵到燒聲

社會熱門新聞

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

獨／厭世越南妻笑臉照曝光！公公怒批：全都是演的

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

男自願送女友賣淫　真愛不起訴

快訊／護理師遇搶！第2搶匪落網

五股凌晨驚傳爆炸聲　27歲男手指炸剩碎肉

台大宅王「討無分手炮」街砍女友47刀　脫內褲吻下體震驚全台

台江大道「6死車禍段」驚傳自撞　老司機揪肇事元兇

姊撒447萬訂做混血兒　弟捐精烏克蘭找代孕

【心內話】我是錢櫃大火倖存者

鮮肉女裝接客　下體被摸遭打槍

更多熱門

相關新聞

男連2年偷牛樟被抓　竟撞警車落跑　

男連2年偷牛樟被抓　竟撞警車落跑　

苗栗縣1名鍾姓男子，18日上午9時許，開著堆滿牛樟木的小貨車，由鹿場往南庄方向行駛；警方驚覺有異，便通報南庄各所加強攔截，員警在南庄大橋前將他攔下，怎料鍾男竟拒檢逃逸並衝撞警車，警方追捕50多公里後，終於在三義一處民宅前將他逮捕；全案依竊盜、公共危險及加重妨害公務等罪嫌移送。

台東山老鼠寒流入山盜樟　林警埋伏1夜攔獲

台東山老鼠寒流入山盜樟　林警埋伏1夜攔獲

盜伐11次竊3.2公噸珍貴林木　山老鼠集團主嫌求重刑

盜伐11次竊3.2公噸珍貴林木　山老鼠集團主嫌求重刑

山老鼠「開小黃掩護」盜扁柏下山　5嫌被逮

山老鼠「開小黃掩護」盜扁柏下山　5嫌被逮

盜伐百年茄苳神木！9部大型重機具追贓破紀錄

盜伐百年茄苳神木！9部大型重機具追贓破紀錄

關鍵字：

保七總隊第四大隊山老鼠銷贓下游店家

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

肉墊被嫌乾　抹神油變美味烏魚子

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

陳奕迅挺新疆棉＋1　發聲明切割adidas

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面