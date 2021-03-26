珍貴樹慘遭肢解變精緻工藝品！明池「山老鼠」現形再抓無良商人

▲▼警破獲明池「山老鼠」銷贓下游店家。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新北黃姓男子數年來，涉及向盜伐集團購買盜伐贓木，販售聚寶盆、茶盤、黃金磚等工藝品、半成品、樹瘤及原木等牟取暴利，保七總隊第四大隊26日依違反森林法、贓物等罪將黃男移送新北地檢偵辦。

保七總隊第四大隊日前查獲北橫山區「山老鼠」集團，調查後發現盜伐及產銷集團之涉案嫌犯，與新北黃姓男子於新北市林口區1處所經營之藝品店有買賣往來，懷疑黃男涉有盜伐及收受贓物，經數月來逐一清查後展開搜索，當場查獲扁柏、肖楠木、紅檜木等工藝品、半成品、樹瘤及原木等共計47件，總重約343公斤，市價超過40萬元。

另，涉及向盜伐集團購買盜伐贓木的黃男，無法提供合法來源證明文件，也無向林務局申請台灣優良農產品標章（CAS)木製材品之標章（示）證明，對於買賣之工藝品、半成品、樹瘤及原木等又無開立發票、收據或作帳紀錄等，顯有規避法規之嫌。

保七總隊第四大隊大隊長廖正成表示，國有林木均為國家重要資產，山老鼠盜伐行為除破壞國土及自然生態環境，已觸犯森林法第50條及第52條，刑責最高可達7年以下有期徒刑，併科高額罰金，呼籲不法份子切勿以身試法。

而且，林務局已訂定完整的國產材驗證標章制度，民眾購買林產品時應選擇經產銷履歷驗證（TAP）、優良農產品林產品驗證（CAS）合格、取得臺灣林產品生產追溯條碼（QR code）標示，使用「國產木竹材別標章(臺灣木材標章)」的商品，才能保障購買到品質優良、來源合法的國產材製品，讓買用均安心，並共同遏止盜伐行為，為我們後代子孫留下一片淨土。

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