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范雲喊疫苗採購列《政治檔案法》機密　國民黨：法律念熟再來護航

▲民進黨立委范雲出面說明遭陳雪生性騷擾。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團副書記長范雲。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前揭露民進黨正在把資料核定為機密檔案後，民進黨團副書記長范雲公開回應，台灣是民主政治，政府沒有任何權力限制文件保密期限，疫苗採購資料都要依循《政治檔案法》。對此，國民黨團26日質疑范雲「《政治檔案條例》、《國家機密保護法》傻傻分不清」，應回去念熟再來護航。

國民黨團立委日前在經過多日的堅持下，民進黨政府才順應民意同意在立法院成立「疫苗採購調閱小組」，但是近日聽聞衛福部長陳時中將把疫苗採購相關公文列為機密，必保密5至10年不給外界監督。若被證實相關公文列為機密，國民更可以合理的懷疑，「到底有什麼不可告人之事，怕被揭穿？」

對此，范雲指出，「台灣有《政治檔案法》，不要瞎講說人家什麼，那個東西（指疫苗採購資料）都需要依照《政治檔案法》」。

國民黨團質疑，如果疫苗採購必須視為政治檔案保密，那真的要懷疑，採購到底發生什麼事？為什麼疫苗採購變成「政治檔案」，原來疫苗採購資料需要被「轉型正義」嗎？

國民黨團批評范雲，不要《政治檔案條例》、《國家機密保護法》傻傻分不清，「教育及文化委員會」可能不適合她，應該去「司法及法制委員會」把法律條文念熟，再回來護航比較好。

國民黨團說，如同總統蔡英文的博士論文未來可能必須透過轉型正義才能被解密，但是台灣没有《政治檔案法》，只有《政治檔案條例》。

另外，國民黨團提醒陳時中，依《國家機密保護法》第五條規定：國家機密之核定，應於必要之最小範圍內為之。核定國家機密，不得基於下列目的為之，一、為隱瞞違法或行政疏失。二、為限制或妨礙事業之公平競爭。三、為掩飾特定之自然人、法人、團體或機關 (構) 之不名譽行為。四、為拒絕或遲延提供應公開之政府資訊。

黨團指出，如果把疫苗採購資料真的被列為國家機密，上面四款規定你犯了多少條？不要一步錯、步步錯，「為了保官位，不斷秀下限」。

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