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反制國民黨「疫苗採購調閱小組」　民進黨臨時動議：施打完再成立

▲▼民進黨立院黨團記者會。（圖／記者陶本和攝）

▲民進黨立院黨團記者會。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

由於國民黨認為疫苗採購有黑箱疑慮，要求成立疫苗採購調閱小組，但民進黨認為恐違反保密協定，最後導致因小失大。衛環委員會22日開會，朝野陷入對罵僵局，還上演全武行，民進黨團則要提臨時動議，待國人施打完、疫情穩定後再成立調閱小組。

國民黨立委陳玉珍上週在衛環委員會輪值召委時，在臨時替案階段以「突襲」方式提案，成立「疫苗採購調閱小組」，這讓民進黨團大亂陣腳，雙方馬上陷入交火。

不過，針對「疫苗採購調閱小組」的成立，行政院長蘇貞昌日前受訪時就明確表示，這在國際場合上，會有違反保密協定的問題，甚至搞不好導致買賣破局，最後因小失大。

為此，民進黨團22日有備而來，在衛環確認議事錄階段想否決此案，但國民黨也強力砲轟，雙方人馬陷入互相叫囂的僵局，甚至發生肢體衝突；民進黨立委陳瑩就指控國民黨立委費鴻泰有動粗，導致她被抓傷，而民進黨立委洪申翰也有被藍委揮到，導致眼睛周圍有點受傷狀況。

最終，藍綠立委僵持不下，不歡而散，民進黨則馬上啟動反擊機制，提出臨時動議，為因應疫苗採購，依照國際慣例簽有國外廠商保密協議，並涉及能否安全取得等複雜因素，避免採購生變，因此希望待疫苗施打完畢，疫情穩定之後，再由委員會成立疫苗採購文件調閱專案小組。

▼針對國民黨成立「疫苗採購調閱小組」，民進黨臨時動議反制，認為在施打完成、疫情穩定後再成立。（圖／記者陶本和攝）

▲▼針對國民黨成立「疫苗採購調閱小組」，民進黨臨時動議反制，認為在施打完成、疫情穩定後再成立。（圖／記者陶本和攝）

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