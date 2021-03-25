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嘉縣勞資爭議調解中心設嘉義市　就近調解山區勞資爭議

▲嘉義縣政府勞資爭議調解中心揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣政府勞資爭議調解中心揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


為快速服務民眾處理勞資爭議，「嘉義縣政府勞資爭議調解中心」25日中午由縣長翁章梁等人在嘉義市主持揭牌。翁章梁指出，在市區另設服務據點，可就近方便調解山區勞資爭議，尤其嘉義縣即將邁向農工大縣，未來幾年商業大量進駐所引進的人口和產業勞工會愈來愈多，勞資爭議只會增加，不會減少，縣府將透過調解促進勞資和諧，讓心中那塊爭議的石頭可以放下。


2016年一例一休實施之前，嘉義縣每年衍生的勞資爭議事件約100件，2016年之後每年約300件；以2020年為例，申請勞資爭議調解有289件，山、海區鄉鎮約各占一半，扣掉例假日，平均每天就有1件。

▲嘉義縣政府勞資爭議調解中心揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣政府勞資爭議調解中心揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）


因場地限制及委員時間，民眾往往等待調解的時日較長，加上嘉義縣幅員廣大，來到嘉義縣政府申請調解，對山區的民眾十分不便，間接影響調解意願，也可能衍生權益受損或增加訴訟時程。


為快速服務勞資處理爭議事件，同時方便山區民眾就近往來，縣府特委託「社團法人嘉義市勞動暨人力資源發展協會」在嘉義市成立「嘉義縣政府勞資爭議調解中心」，25日由翁章梁、嘉義地方法院勞動法庭庭長林中如、嘉義縣總工會理事長鄭介維、嘉義縣工業會理事長呂武錦和縣市議員賴瓊如、楊秀琴、張榮藏等人，共同為「嘉義縣政府勞資爭議調解中心」揭牌，並邀請勞動部專門委員王素琴共同見證。

▲嘉義縣政府勞資爭議調解中心揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）


勞工暨青年發展處處長陳奕翰指出，根據統計，勞資爭議類型以資遣及工資問題占最大宗，部分因素是嘉義縣以中小企業和微型企業居多，勞資雙方對勞動法令較不熟悉，導致溝通不足、誤解，透過調解可快速解決爭議。


陳奕翰說，成立調解中心有助於協助勞資雙方快速達成共識，勞工獲得應有的權益，企業也可以穩定發展，期盼勞資雙方平日能透過召開勞資會議等方式，提高對話，減少爭議。


翁章梁表示，嘉義縣正朝向農工大縣努力，馬稠後一期近40家廠商進駐，已有多家量產營運，還有馬稠後後期、民雄航太園區、水上南靖和中埔公館工業區，以及即將設立的科學園區陸續開發中，未來幾年內，嘉義縣將引進更多的產業和商機，人口和產業勞工必然成長。


他強調，勞資和諧不僅僅是保障勞工權益，也是協助穩定企業經營的重要因素。以2020年勞資爭議調解案件為例，調解的和解率高達61%，雇主和勞工經過調解機制就可以順利解決勞資糾紛，不用浪費時間興訟，尤其調解中心成立後，除了縣府之外，山區勞資雙方又多了一個方便的選擇，希望雙方能多利用調解機制，讓縣府協助勞工和雇主以簡易方式達成共識。

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