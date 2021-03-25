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《環球時報》總編：新疆棉危機將成中國服飾品牌「翻身契機」

▲▼北京H&amp;M。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京H&M門市。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

H&M、NIKE、愛迪達等跨國服裝品牌因拒用新疆棉遭大陸民間強力抵制。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，新疆棉危機將會成為中國服裝品牌翻身的重要契機，外國品牌則面臨在中國市場的考驗。

胡錫進指出，中國人整體上對外國品牌很友好，服裝業是中國的當家產業，但客觀說民族服裝品牌都在憑藉自身的努力謀求壯大，「中國社會沒有壓外國服裝品牌、用民族服裝品牌取而代之的協調努力，一切在由市場決定。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進認為，跨國品牌切不可面對中國市場傲慢自大，以為當中西衝突加劇它們不好平衡時，中國消費者相對更好欺負，不尊重中國消費者也沒事，中國市場對它們有依賴，「哪家企業那樣想是要吃大虧的。」

胡錫進提到，從過去的情況看，中外發生嚴重摩擦，觸及到中國消費者感情，大多產生了市場後果，「中韓那一輪衝突，韓國汽車在華銷售從此一蹶不振，它們的低端市場本來就受到中國國產汽車的挑戰，那段時間被徹底逆襲，再沒有翻過來。」

胡錫進表示，更早中日釣魚島危機之後，日系高端汽車在中國的美譽度大受影響，德國車的品牌形象全面鞏固，「我估計，這一次新疆棉危機將會成為中國服裝品牌翻身的重要契機，外國品牌則面臨在中國市場的考驗。」

▼新疆棉花田。（圖／CFP）

▲新疆棉花。（圖／CFP）

胡錫進指出，跨國服裝品牌一定要在涉疆問題上謹言慎行，不能只顧在西方市場的「政治正確」，對維護在中國的形象蠻不在乎，「外國品牌需要東道國國民情緒的呵護，失去了這個呵護環境就可能失去品牌價值。」

胡錫進提到，跨國品牌需要在抵制美西方污衊新疆「強迫勞動」這一原則問題上有所作為，「不能華盛頓說什麼它們就順從什麼，把壓力全都轉嫁到中國市場，中國消費者不會接受的。」

胡錫進強調，中國今後完全有可能出現一兩家優衣庫、ZARA、NIKE那樣的國際服裝巨頭，「中國的市場就足夠龐大，廣大發展中國家也有它們的很大空間。」

胡錫進還說，目前的跨國服裝品牌不要以為它們的江山牢不可破，「它們一旦輸掉中國，很可能就是它們輸掉世界的開始」

▼北京NIKE門市。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼北京NIKE,ZARA,Uniqlo。（圖／記者陳政錄攝）

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