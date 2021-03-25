第一和最高跨性別聯邦官員！　萊文接任助理衛生部長

▲萊恩將任職美國衛生部助理部長，對抗新冠疫情。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國議會3月24日驚險通過小兒科醫師萊文（Rachel Levine）提名，正式任命她為美國公共衛生部（HHS）助理部長。萊文將是首位以及最高級別公開跨性別聯邦政府官員，在美國歷史上寫下新的一頁。她於2月聽證會發誓，要為所有美國人提供更好的醫療服務。

萊文是以52比48通過提名，有2名共和黨參議員倒戈投下贊成票。共和黨眾多參議員極力反對此案，參議員保羅（Rand Paul）更在聽證會上質問萊文對於變性手術的立場，並把它與生殖器切割相提並論。

民主黨籍衛生、教育、勞工委員會主席莫里（Patty Murray）對此表示，「萊文醫生一直站在疫情最前線，使她對國家與社區防疫有如此完善了解。」她同時強調萊文變性身分的歷史意義，「我常說，政府內部應真實反應我們服務的對象，而今天我們往此目標邁進一大步。」

拜登於1月向議會提名時表示，萊文「將帶來迫切所需的穩定專業領導－無論地域、種族、宗教、性別、性取向－在這關鍵時刻保衛美國公共健康。」

萊文曾擔任賓州衛生部部長及主治醫師，擁有哈佛大學和杜蘭大學學位，現在將為全美衛生與公共服務二號人物，在新部長貝塞拉（Xavier Becerra）受下任職，一同對抗新冠疫情及移民兒童湧入健康問題。

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