霍元甲遺體被挖出！法醫證實「遺骨發黑」　79年前恐怖傳聞曝

▲霍元甲的傳奇故事被多次拍成電影。（圖／翻攝自微博）

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霍元甲是清末時期的知名武術家，與黃飛鴻、杜心武、楊露禪、葉問等人齊名，他的傳奇多次被拍成電影和電視劇，讓民眾印象深刻。遺憾的是，他年僅42歲就過世，當時有傳聞他是被日本醫生下毒殺害，時隔79年後，霍元甲的墳墓被挖開，法醫檢驗後，終於證實了這段可怕傳聞，霍元甲遺骨發黑，確認是中毒死亡。

據了解，霍元甲出身鏢師家庭，自幼體弱多病，父親不肯讓他習武，但霍元甲懷有遠大抱負，父親只好妥協，沒想到他天資聰穎、毅力驚人，武術進步非常快，在兄弟之中出類超群，父親才改變想法，悉心傳授他武功。1980年，霍元甲打敗了一名有著「武藝高強」名聲的武師，因此逐漸有了名氣，1901年他又連續打敗俄國、英國、日本人，從此聲名遠播。

▲武術家「霍元甲」遺骨發黑，法醫證實中毒而死。（圖／翻攝自維基百科）

霍元甲在1910年創立「精武體操會」廣收徒弟，日本柔道會很不服氣，多次挑戰卻總是失敗，因此改變策略，在比賽後舉行宴會招待霍元甲，得知他有咳嗽的毛病，因此介紹了一名叫秋野的醫生為他治病，沒想到霍元甲服藥後，病情不但沒有好轉，反而逐漸惡化，住院後日方還百般阻撓，經過多方周旋才終於出院。

當時霍元甲因中毒太深、無藥可救，最後在1910年9月14日過世，徒弟們拿他吃的藥去化驗，發現是一種慢性爛肺藥，明白是日本人下的毒手，但為時已晚，去世時才42歲。

霍元甲病逝後，他的事蹟被寫成小說，死因也有許多版本，其中被廣為流傳的，就是被日本人下毒致死。79年後，政府為了紀念他，因此修建陵園，霍元甲的墓穴也被開啟，專家發現他的屍骨呈現黑色，經過法醫鑑定，也證實是中毒身亡，死因終於真相大白。

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