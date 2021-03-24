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男送養貓咪列12條件！「限女生、每周家訪30次」　網酸：找女友？

（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲一名男網友在領養社團中貼出須符合12項詭異條件的送養文，讓網友全傻眼。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

養寵物需要評估自身能力，若真的沒有辦法必須送養，也要找到好的領養者，給牠一個安全舒適的家。不過，日前有一篇貓咪送養文，飼主列出了各種條件，不但要求領養人的性別、國籍血統，還強調每周會家訪30次，讓不少網友看了都大開眼界。

一名男網友昨（23）日在領養貓咪的社團PO文，表示家中已經養了一狗一貓，難以再容納新成員，因此要將5個月大的英國短毛貓送養，他開出了12項條件，包括領養人要是女生，因為他認為男生很會虐貓；職業為空姐、護士和獸醫優先錄取，祖宗三代必須是台灣本島人，他認為大陸或外島人士很愛虐貓，並表示不接受新竹人、外國人、彭姓人士、原住民，理由都是這些人會虐貓，甚至會將貓宰來吃。

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男網友提到，認養人必須住在豪宅別墅，要有花園，且家中要裝24小時監視器，好讓他可以隨時確認，貓咪有沒有遭受虐待；他還要求，要給貓咪獨立房間、廁所、跳台、床，缺一不可，每餐必須準備活魚，另外，他每個星期會家訪15至30次，好確定認養人沒有虐貓。

（圖／翻攝自臉書社團）

▲男網友提出的12項條件。（圖／翻攝自臉書社團）

貼文曝光後，掀起熱烈討論，網友紛紛吐槽，「貓咪每餐都吃魚？你真的會養貓嗎？」、「這個來亂的啦」、「他是假借認養名義順便吃軟飯吧！魚是送養人自己想吃的」、「發這篇是在找女朋友嗎」、「規定那麼多怎麼不自己養」、「這是釣魚文吧！去版主的個版看就知道，其實就是吃飽太閒，刷存在感而己，千萬別動氣了」。

事實上，類似的貓咪送養文先前也出現過，一名女網友在「貓咪也瘋狂俱樂部CrazyCat club」社團發文，表示撿到一批幼貓要送養，但要符合相關條件，包括年滿30歲、經濟獨立（請附資產證明及扣繳憑單）、家裡沒狗（怕貓會嚇到）、血統證明（不接受外籍勞工，請附上身份證明）、血型證明（AB型請自離）、出生證明（處女座及屬雞謝謝不聯絡）、家人同意切結書（資料一併附上）。

女網友同樣提到，要裝24小時的視訊或監視器，讓她知道貓咪狀況良好，因為怕貓咪無聊，還要準備各種玩具供玩耍，最後更要求一個禮拜還要固定家訪5次，讓大批網友都傻眼。

（圖／翻攝自臉書社團）

▲女網友的送養條件也是有點苛刻。（圖／翻攝自臉書社團）

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