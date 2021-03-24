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社會 社會焦點 保障人權

女網友在旁熟睡...遭軍人翻到身上「用腿壓制」逼壞！她抖喊：不要

軍人、阿兵哥、志願役、義務役、當兵。（圖／達志／示意圖）

▲阿傑被依法判4年徒刑。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

記者林昱萱／台中報導

一名現役軍人「阿傑」（化名）在交友軟體認識一名女子「阿桃」（化名），兩人聊天之後相約出遊，但阿傑卻在違反對方意願的情況下，不僅出手猥褻對方，還以手指強行性侵對方得逞。對此，台中地院審理後，依犯強制性交罪，判處他4年徒刑。

判決指出，阿傑透過網路交友軟體認識阿桃，兩人在網路上聊了大約2個月後，與阿桃的另名友人相約出遊，並於隔日凌晨一同返回阿桃的居所，但阿傑卻基於強制性交之犯意，於阿桃家中不顧對方推拒、大喊不要等行為，仍是強行親吻對方耳朵、脖子，並徒手伸進其上衣內撫摸其胸部、腰部大腿。

更誇張的是，阿傑甚至還將手伸進阿桃的內褲中，撫摸阿桃的下體，並用腳跨壓住對方，以手指強行性侵阿桃得逞。誇張的行徑曝光後，阿傑起初還否認犯行，但法官勘驗阿桃之陳述，且阿桃的友人也提到，有聽到阿桃說不能這樣子，但當時自己轉過去看得時候，被阿傑擋住視線，且當時阿傑還可以與自己對話、起身上廁所，根本不到喝醉睡死狀態，應該是借酒裝瘋。

另外，阿桃友人也證稱，事發後阿桃有傳訊息給自己，「我有點被他硬上的感覺」、「他的手已經伸進去了。」、「我拒絕他我有發抖」而事發之後，阿傑也傳訊多次向阿桃道歉，並承認自己昨天幹了傻事，已經傷害了阿桃等語。對此，台中地院審理後，依現役軍人犯強制性交罪，處有期徒刑4年。

 ►我沒有遲到，是時間遲到了。

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