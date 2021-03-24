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台北3女囚驚爆脫逃「摩鐵一王戰三后」　下體藏毒塞入監

圖、文／鏡週刊

4年前，法務部矯正署為了讓受刑人提早適應社會生活，特別推出「自主監外作業」政策，遴選刑期短、表現好的受刑人，在沒有戒護的情況下，白天到監所外的工廠工作，下班後再返回監所，至去年底止，共有3,500名受刑人受惠，但也陸續發生3起脫逃事件，矯正署還因此被監察院糾正，但狀況似乎沒有改善，監所管理人員因為害怕遭懲處，甚至刻意隱匿重大違規事件。

台北女子看守所驚爆3名受刑人利用自主監外作業機會，約男友到摩鐵開趴。

▲台北女子看守所驚爆3名受刑人利用自主監外作業機會，約男友到摩鐵開趴。（圖／鏡週刊提供，下同） 

本刊最近就接獲爆料，指位於新北市土城區的台北女子看守所，去年開始與一間食品公司合作，並依自主監外作業規定，挑選罪刑輕微或即將獲釋的受刑人，每天早上自行搭計程車前往位於樹林區的工廠工作，傍晚下班後再回所內報到，女所當時遴選出來的對象，包括吳姓、陳姓及2名李姓受刑人，但今年2月25日卻爆發吳姓受刑人私下聯繫男友，與2名李姓受刑人蹺班前往摩鐵開趴的事件。

知情人士告訴本刊，該食品公司負責供應新北市許多單位的團膳，因3人擅離職守，導致其他員工工作量大增，於是打電話向台北女子看守所檢舉，由於事關重大，引發所方內部「大地震」，就連原本連續2天在外受訓的戒護科長，也特別返回所內坐鎮處理。

爆發重大違規事件的台北女子看守所，位於新北市土城區，目前關了3百多人。

更誇張的是，始作俑者的吳女明顯違反假釋規定，所方卻未向上通報，一樣讓她在當天深夜假釋，直到隔天，才針對其他三人製作「重要行狀通報單」，所內主管更向下屬表示，已與矯正署高層聯繫，指示要將此事壓下來。

在主管的要求下，通報單最後只註記「於其工作地點之置物櫃中發現香菸、打火機、現金、悠遊卡等物品，核其行為違反所規。」但擅離職守、前往摩鐵開趴的誇張行徑卻隻字未提。

不過，女所管理鬆散的問題不只這一樁，從去年開始就陸續發生受刑人夾帶違禁品入所的重大違規事件，所方也都選擇隱匿，未向矯正署通報。知情人士痛批，所方不只螺絲鬆了，根本是已經掉了！

去年卻一名受刑人夾帶2萬元現金進入舍房被發現，錢被沒收後卻不翼而飛；11月又有1名受刑人將毒品及吸食器藏在陰道帶入戒護區；今年3月，另一名受刑人身上也被發現K他命及安非他命殘渣。離譜的是，這些違規行為都是受刑人互相檢舉才曝光，所方根本毫不知情。

台北女子看守所被指控管理鬆散，去年起發生多起受刑人夾帶違禁品入監的情況。（翻攝台北女子看守所臉書）

本刊也在15、16日連續2天直擊，台北看守所的男受刑人，在離開監所後，不但直接在路邊大剌剌地抽菸、喝酒、吃檳榔，甚至公然玩起手機，將監所規定完全拋諸腦後。

法務部矯正署推行自主監外作業，原本是良法美意，如今卻因部分受刑人不知珍惜而變調，令人惋惜，更離譜的是，身為管理單位的矯正署及監所高層，竟為了自己的官位企圖掩蓋真相，無疑是最大的幫凶。

本刊致電矯正署詢問，有關台北女子看守所遭爆有受刑人利用自主監外作業機會出外開趴，並有多名受刑人違規夾帶違禁品入監，女所是否都隱匿未呈報一事，矯正署人員表示，經請女所調查回覆後，皆否認有上述情事發生。

另有關北所受刑人在外違規情節，矯正署人員則向本刊表示，若能提供相關畫面當證據，會立即停止受刑人上工，並依相關規定辦理違規。

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