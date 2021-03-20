夾娃娃機店賴稅　遭洗門風式「夾光光」：奪全國首例！

記者李忠憲／彰化報導

開夾娃娃機店可是要繳稅！行政執行署彰化分署處理溪湖鎮某夾娃娃機店積欠近10萬元娛樂稅案，經通知楊姓負責人後，對方竟回「只能分期每月繳1千元」，認定「有繳納能力卻欠缺繳納誠意」，日前強制執行，將27台娃娃機等機具全部查封保管，擇期拍賣，也成為夾娃娃機店遭查封全國首例。

▲行政執行官率隊到溪湖欠稅夾娃娃機店查封。（圖／行政執行署彰化分署提供）

行政執行署彰化分署表示，楊姓男子2015年起，在彰化溪湖經營夾娃娃機店，竟從2017年7月開始就不繳納娛樂稅，到今年共欠近10萬元娛樂稅。移送機關認為此風不可長，因此與彰化分署決定強力執行「惡意欠稅夾娃娃機店」專案，並針對楊姓義務人經營的夾娃娃店列為首宗執行對象。

▲▼現場機台全部封存搬上貨車，載回保管，擇期拍賣。（圖／行政執行署彰化分署提供）

彰化分署表示，執行前有聯繫楊姓男子到案說明，他當時同意在本月12日到分署辦理分期。他在當天到分署時卻表示，每月只能繳1千元，移送機關認為楊男有繳納能力卻欠缺繳納誠意，未核准分期請求，並與分署決議儘速續行現場查封後的拖吊強制執行程序。

主任執行官胡天賜本月18日上午10點率隊，前往位於溪湖鎮大溪路的這家夾娃娃機店進行強制執行。現場請來搬家公司及鎖匠，當場開啟現場兌幣機，查封其內硬幣共計1萬2,794元後；再請搬家公司出動2台大卡車（1台35噸，1台3.5噸），當天從上午10時到12時，花了2個小時把店內所有屬於義務人的機具動產（夾娃娃機27台、2台扭蛋機及1台兌幣機）都拆卸後運往移送機關處所進行保管，創下全國因娃娃機店欠繳稅捐遭查封拖吊的首例，同時所查封保管的娃娃機，近期也將進行拍（變）賣程序。

彰化分署說明，依《娛樂稅法》第2條規定，各縣市轄區內的夾娃娃機店內的夾娃娃機，屬於供人娛樂的設施，應該要繳娛樂稅，而夾娃娃機店的場所登記人負有代繳的義務。以彰化轄區內的夾娃娃機店為例，店內的夾娃娃機在15台以內，每台每月會課120元的娛樂稅，超過15台會打8折（即每1台每月課96元娛樂稅）。

彰化分署提醒，經營娃娃機的業者，千萬別漏繳娛樂稅，否則遭移送機關移送執行後，其機具將會被查封拍賣強制執行。

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