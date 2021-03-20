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板橋男違規穿越馬路見警心虛狂奔　沿途偷丟「這一包」仍遭逮

▲▼板橋男心虛見警狂奔並丟包毒品夾鏈袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲板橋男心虛見警狂奔並丟包毒品夾鏈袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名劉姓男子20日於板橋區南門街違規穿越馬路，發現巡邏員警想要攔查，他立即拒檢徒步逃逸，逃跑過程中疑似將裝有毒品的夾鏈袋丟棄路旁，仍被員警眼尖識破，員警攔停壓制後將他逮捕，全案訊後詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋分局板橋派出所員警林景云、黃鎮國2人20日上午11時許執行巡邏勤務，經過板橋區南門街時，發現35歲的劉男形跡可疑，且對方違規穿越馬路，上前打算攔查時，劉男拔腿就跑，員警在後追趕並呼叫支援攔檢圍捕，分局勤務中心立即通報板橋所線上警網前往攔截圍捕。

追捕過程中，劉男順手將疑似毒品夾鏈袋丟棄路旁，仍被員警發現，最終仍被攔停並壓制逮捕，警方也尋獲遭劉男丟棄的夾鏈袋，打開後發現裡面裝有2小包安非他命。

據了解，劉男是警方列管毒品人口，被逮前部前疑似才剛購買2小包安毒，準備回到家施用，沒想到毒品剛到手就遇到警方攔查，因為心虛不願受檢狂奔仍遭攔下逮獲，警詢後依毒品罪嫌送辦。

▼警方在地上發現毒品夾鏈袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋男心虛見警狂奔並丟包毒品夾鏈袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋男心虛見警狂奔並丟包毒品夾鏈袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

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